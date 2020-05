Sono trascorsi soltanto alcuni giorni dal terzo parto di Beatrice Valli, eppure l’ex corteggiatrice ha fatto una sorprendente rivelazione in merito.

Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta. Mercoledì 13 Maggio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha messo al mondo la sua terzogenita Azzurra. Un momento davvero speciale per la giovanissima Valli, quindi. Che, come raccontato in un nostro recente articolo, non ha potuto fare a meno di condividerlo con i suoi sostenitori. Ancora in un letto d’ospedale prima, quindi, del suo ritorno a casa, la compagna di Marco Fantini ha voluto raccontare, infatti, nel minimo dettaglio cosa è accaduto prima della nascita della piccolina. Ma non solo. Perché le sorprese non sono affatto finite qui. A pochi giorno dal parto, dal suo rientro in casa e, soprattutto, dal ricongiungimento con la sua famiglia, l’ex corteggiatrice ha voluto completamente spiazzare tutti i suoi followers con una sorprendente rivelazione. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Beatrice Valli dopo il parto: la sorprendente rivelazione spiazza tutti

Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo, Beatrice Valli è sempre molto attiva. Non soltanto, spesso e volentieri, l’ex corteggiatrice ha condiviso teneri ritratti familiari o incantevoli scatti fotografici, ma, in questo ultimo periodo, ha informato i suoi sostenitori sul proseguo della sua terza gravidanza ed, ovviamente, i momenti seguenti alla nascita della piccola Azzurra. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, a pochi giorni dal parto, la giovanissima e bellissima compagna di Marco Fantini si è lasciata andare ad una sorprendente rivelazione. Che, dati i numerosi commenti giunti a corredo del post, ha completamente spiazzato tutto. Ebbene, a cosa ci riferiamo esattamente?

Con una tenerissima fotografia di lei, bellissima come sempre, e di Azzurra che dorme sul suo petto, Beatrice Valli ha confessato di essere pronta per il quarto figlio. ‘Vorrei che rimanesse così per sempre, anche per voi è così?’, ha continuato a scrivere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a corredo di questo emozionante scatto fotografico di mamma e figlia. Che ne penserà Marco Fantini di questa sorprendente rivelazione?