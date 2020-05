Dove abitano Pio e Amedeo: i due comici hanno scelto città diverse

Sapete dove abitano Pio e Amedeo? I due comici, uniti nel lavoro e nell’amicizia, hanno scelto due città diverse: ecco quali sono

Pio e Amedeo sono un duo comico amatissimo dal pubblico italiano. I due muovono i primi passi nei villaggi turistici, ma ben presto arriva il debutto televisivo. La prima esperienza è a Telefoggia con la trasmissione Occhio di bue. In seguito arrivano alle emittenti regionali Radionorba e Telenorba con la trasmissione U’ Tub, in cui filmano delle candid camera e intervistano i passanti di vari comuni pugliesi. Dopo parecchi anni di gavetta, Pio D’Antini e Amedeo Grieco fanno il loro debutto in Rai con i programmi Stiamo tutti bene e Base Luna. Il successo, però, arriva qualche anno dopo grazie a Mediaset. I due comici vengono assunti come inviati de Le Iene e si mettono in mostra nelle vesti di Ultras dei Vip. A suon di cori e sfottò ai danni di personaggi molto famosi, Pio D’Antini e Amedeo Grieco si fanno strada nel cuore del pubblico italiano. Dopo il successo con Le Iene, per i due comici si apre la strada del cinema, debuttando il 20 marzo 2014 con il film “Amici come noi”. La pellicola si posiziona prima in classifica il giorno dopo l’uscita nelle sale, superando addirittura “300 – L’alba di un impero”. Nello stesso anno pubblicano anche il loro primo libro, “Salviamo il mondo mo’ senza esagerare”. Il vero e proprio successo, però, arriva con l’approdo in prima e seconda serata con Emigratis. La trasmissione va così bene che Mediaset decide di puntare ancora su di loro e realizzare una seconda stagione. Di recente, il duo comico è stato ospite anche alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo.

Dove abitano Pio e Amedeo?

Pio D’Antini e Amedeo Grieco sono originari di Foggia. Il loro destino è segnato sin dalla nascita: i due, infatti, sono nati a cinque giorni di distanza. I due comici hanno sempre lavorato insieme, muovendo i primi passi nelle tv e radio locali (come abbiamo raccontato sopra). Nella vita privata, però, i due hanno preso due strade diverse. Pio D’Antini e Amedeo Grieco restano fedeli amici, ma ovviamente non condividono la stessa donna, nè le stesse abitudini. Pio è sposato dal 2016 con la modella Cristina Garofalo. La coppia ha una figlia, Chiara, nata il 27 dicembre 2016. I due si sono incontrati in discoteca e dopo dieci hanno coronato il loro amore con una bimba e con il matrimonio. Amedeo Grieco, invece, è sposato con Maria Finizio ed hanno due figli: Federico e Alice. I due, inoltre, vivono in città diverse. Pio, infatti, ha deciso di allontanarsi dalla terra natia, trasferendosi a Milano insieme alla moglie Cristina. Riguardo ad Amedeo, invece, pare che il comico abbia deciso di restare a Foggia insieme alla moglie Maria.

Pio D’Antini e Amedeo Grieco sono divisi da moltissimi chilometri, ma nonostante ciò non perdono mai la complicità e l’affinità di coppia. I due comici sono amatissimi dal pubblico italiano e la loro trasmissione, “Emigratis”, è tra le più viste dei programmi Mediaset.