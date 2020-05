Uomini e Donne, colpo di scena: arriva una giovane corteggiatrice per Sirius; la reazione del corteggiatore di Gemma Galgani spiazza tutti.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di oggi di Uomini e Donne. Ancora una volta, al centro della discussione, la conoscenza tra la dama del Trono Over Gemma Galgani e il 26enne Nicola Vivarelli, il famoso ‘Sirius’ della chat. Una frequentazione molto discussa, in cui non tutti credono. In primis Tina Cipollari, la focosa opinionista della trasmissione, che non perde occasione per attaccare la ‘coppia’. Per Tina, è impensabile che un ragazzo così giovane possa essere interessato a una donna di tanti anni più grande di lui. Ma, dal canto suo, Nicola sembra essere davvero fedele a Gemma. Lo ha dimostrato ancora una volta oggi, quando davanti a lui si è seduta Alessia, una napoletana di 26 anni, pronta a conoscerlo. Come avrà reagito il bel Sirius? Ve lo raccontiamo subito.

Uomini e Donne, colpo di scena: arriva una giovane corteggiatrice per Sirius, ma il corteggiatore rifiuta: “Voglio conoscere Gemma”

Ormai sembra essere davvero chiaro: per Nicola Vivarelli esiste solo Gemma Galgani. Il giovane Sirius, durante la puntata andata in onda quest’oggi, ha deciso di non accettare la corte di Alessia, una nuova corteggiatrice, arrivata in studio apposta per lui. Alla 26enne napoletana, Nicola ha riferito di apprezzare molto il suo gesto, rifiutando però la conoscenza:“Sono interessato a Gemma e mi fa piacere continuare la conoscenza con lei”. Una gran bella prova per la Galgani, che sembra essere sempre più infatuata del suo giovane corteggiatore. Che, però, non esclude di conoscere altre persone in futuro, non concedendo ancora l’esclusiva a Gemma. È qui che nasce, dunque, il dubbio di Tina Cipollari, che sostiene che Nicola abbia mandato via Alessia solo perché non le piaceva, e non per ‘rispetto’ alla sua relazione con Gemma. Insomma, per Tina l’interesse del bel Sirius è totalmente finto.

Dalla puntata, però, è emerso che Sirius ha anche rifiutato un nuovo invito di Valentina Autiero. La dama, dopo avergli chiesto il numero, ha chiesto di vedere i corteggiatore, per parlargli in privato. Ma Nicola ha declinato anche questo invito. A fine puntata, Valentina è scoppiata in lacrime, in seguito a un ‘crollo’ emotivo. Non solo a causa del rifiuto di Nicola, ma l’amica Roberta conferma che a Valentina il bel Sirius sembrava piacere davvero. Cosa accadrà nella prossima puntata della trasmissione?