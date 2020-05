La Cattedrale del Mare: chi è Mar Estanyol?

Michelle Jenner interpreta Mar Estanyol nella nuova serie La Cattedrale del Mare: conosciamola meglio.

Questa sera va in onda una nuova serie tv che promette di incollare allo schermo milioni di spettatori. La Cattedrale del Mare. Nel cast molti nomi importanti della tv spagnola come Michelle Jenner che interpreta Mar Estanyol. Questa nuova serie racconta la storia di Arnau Estanyol, figlio di un contadino che scappa a Barcellona. Qui gioca un ruolo importante nella costruzione della famosa Cattedrale di Santa Maria Del Mar del quartiere Ribeira. Un tempio imponente la cui realizzazione si intreccia con storie d’amore, intrecci contorti tra relazioni e tradimenti. Arnau chiaramente ha un ruolo fondamentale insieme alla bella Mar Estanyol interpretata da Michelle Jenner.

Chi è Mar Estanyol?

Ma chi è l’attrice che interpreta Mar Estanyol? Michelle Jenner nasce a Barcellona in un contesto familiare dedito al 100% allo spettacolo e all’arte. Da subito si tuffa nel mondo dello spettacolo, frequentando gli studi di doppiaggio e diventa la voce spagnola della famosa Hermione Granger. Da stare solo dietro allo schermo, passa anche davanti alla telecamera. Interpreta diversi ruoli in serie tv, clip musicali e quando si trasferisce a Madrid e inizia a lavorare nella fiction locale Los Hombres De Paco ottiene un successo pazzesco. Alterna così i lavori al cinema con quelli a teatro e in tv. Il ruolo più importante, prima di quello de La Cattedrale del Mare, è sicuramente nel 2018 quando, nella serie tv omonima interpreta la Regina Isabella La Cattolica.

Cast e puntate de La Cattedrale del Mare

Il cast de La Cattedrale del Mare è ricco anche di altri personaggi importanti tra cui ricordiamo:

Arnau Estanyol: Aitor Luna

Bernat Estanyol: Daniel Grao

Justin Chatwin: Pabro Derqui

Mar Estanyol: Michelle Jenner

Sahat : Josep Maria Pou

Elionor: Silvia Abascal

Francesca Esteve: Nathalie Poza

Aledis Segura: Andrea Duro

Genis Puig: Crispulo Cabezas

Le puntate de La Cattedrale del Mare in cui vedremo recitare Michelle Jenner saranno trasmesse due alle volta su Rai 1. Le prime due in onda questa sera martedì 19 maggio. A seguire l’appuntamento è per il 26 maggio, 2 giugno e 9 giugno.