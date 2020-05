Gemma Galgani infuriata scoppia in lacrime: la Dama di Uomini e Donne si è sfogata in studio avanti a tutti. Ecco cosa è successo.

Sta andando in scena una nuova puntata di Uomini e Donne ricca di colpi di scena. In due settimane nella ‘casetta’ Gemma Galgani ha conosciuto ‘Sirius’, il suo corteggiatore che in maniera anonima si è fatto tanto desiderare. Quando è stata rivelata la sua identità lo studio ed il pubblico sono rimasti senza parole: l’uomo si chiama Nicola Vivarelli ed ha 26 anni. L’enorme differenza d’età tra la Dama ed il suo nuovo corteggiatore sta facendo discutere non poco: oggi, 19 maggio, Gemma ha fatto una sfuriata che ha stupito tutti. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Gemma in lacrime: “Vengo derisa e offesa”, lo sfogo della Dama

La storia tra Gemma e Nicola sta facendo discutere molto. L’enorme differenza d’età è il problema principale per tutti: lui ha 26 anni, lei 70. Gli opinionisti, Tina e Gianni, le Dame in studio ed il pubblico non riescono ad accettare questa conoscenza: Gemma ha rivelato di sentirsi troppo derisa e che la situazione non le piace. La Dama del Trono Over ha iniziato a piangere ed a sfogarsi ai microfoni di Canale 5.

“Quante offese ho io?” comincia ad infuriarsi la Galgani mentre parla con Maria. Gianni rivela di non aver mai visto Gemma così contro le donne. “Io da casa ho visto la cattiveria in questo studio. Io ho visto le facce di tutte mentre io ero al centro che ridevano. Roberta è la prima che mi ha delusa. Io vengo derisa, offesa” spiega la Dama con le lacrime agli occhi e la voce strozzata. “Credi che mi faccia bene essere derisa?” urla e con le lacrime agli occhi decide di uscire dallo studio. Il suo Cavaliere, Nicola, decide di seguirla.