Uomini e Donne Anticipazioni, brutto colpo per Gemma: il gesto inaspettato di Sirius spiazza tutti; cosa accadrà nella prossima puntata della trasmissione.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di ieri di Uomini e Donne. In studio è accaduto davvero di tutto e, al centro della discussione, per gran parte del tempo ci sono stati ancora loro, Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore Nicola Vivarelli, il “Sirius” delle chat. I due sembrano andare sempre più d’accordo e la loro conoscenza prosegue alla grande, nonostante la notevole differenza di età, 26 anni lui e 70 lei, e lo scetticismo del pubblico. E soprattutto di Tina Cipollari, che non crede minimamente all’interesse di Nicola per la dama del Trono Over. Il ragazzo però, proprio ieri ha rifiutato la corte di Alessia, una corteggiatrice scesa apposta per lui, e ha declinato un altro invito di Valentina Autiero, che desiderava vederlo in privato. “Voglio conoscere Gemma”, è stata la risposta di Nicola, sempre più ‘fedele’ alla Galgani. Ma l’idillio continuerà nella prossima puntata? Ebbene, le anticipazioni della puntata di oggi, 19 maggio, non sono del tutto rassicuranti. Nelle immagini, si vede Sirius lasciare lo studio e Gemma in lacrime! Scopriamo di più!

Uomini e Donne Anticipazioni, brutto colpo per Gemma: Sirius lascia lo studio, cosa sarà accaduto?

È crisi tra Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore Sirius? I due protagonisti di Uomini e Donne hanno deciso di conoscersi, nonostante in molti non credano alle loro reali intenzioni. Contro tutto e tutti, Gemma e Nicola si vivono le loro esterne, non nascondendo di provare forti emozioni. Ma cosa accadrà nella prossima puntata? Ebbene, dal video di anticipazioni pubblicato su Witty Tv, ci aspetterà una puntata davvero ricca di colpi di scena. Dopo un nuovo scontro con Valentina Autiero, per Gemma potrebbe arrivare una vera e propria doccia fredda. Non sappiamo cosa accadrà nel dettaglio, ma nelle immagini si vede la dama del Trono Over piangere disperatamente al suo posto e il bel Sirius lasciare lo studio! Proprio così, il corteggiatore è intento a salire le scale centrali, dove comunemente è seduta la De Filippi. Cosa sarà accaduto? Ecco il momento dell’uscita dallo studio di Nicola:

Eh si, la curiosità è davvero tanta. Cosa sarà accaduto alla ‘coppia’ di Uomini e Donne? C’entra una terza incomoda? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire il motivo delle lacrime della Galgani. Appuntamento alle ore 14.45 su Canale 5. Uomini e Donne vi aspetta!