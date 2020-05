Coronavirus, Guerra (OMS) fa chiarezza sui tempi del vaccino: ‘Credo nel primo trimestre dell’anno prossimo’

Coronavirus, in un suo recente intervento a Di Martedì, Ranieri Guerra (OMS) ha fatto chiarezza sui tempi del vaccino: ecco le sue parole in diretta.

Terminata la Fase Uno ed, ovviamente, terminate ed allentate le misure restrittive imposte per l’emergenza Coronavirus, da Lunedì 4 Maggio è iniziata la cosiddetta Fase Due, quella corrispondente, come detto più volte, alla convivenza con il virus cinese. I tempi del vaccino, come raccontato in diversi nostri articoli, sembrerebbero essere abbastanza lunghi. E per questo motivo, in attesa della cura, è necessario ed indispensabile continuare stare più che attenti ed, ovviamente, non abbassare mai la guardia. Ecco, a tal proposito, ma quando arriverà un vaccino? Sappiamo che, in questo ultimo periodo, sono stati iniziati diversi studi, ma quando potremmo dire di aver trovato una vere a propria cura che abbatte il ‘mostro’? A svelare ogni cosa è stato Ranieri Guerra. Nel corso di un suo recentissimo intervento a Di Martedì, il direttore dell’OMS ha pubblicato fatto chiarezza sui tempi. Ecco le sue parole.

Coronavirus, le parole di Ranieri Guerra (OMS) sui tempi del vaccino

In queste piena Fase Due dell’emergenza Coronavirus, questa è, senza alcun dubbio, una delle domande più frequenti che noi tutti ci stiamo ponendo: quando arriverà un vaccino? Quando, quindi, potremmo dire di avere alle spalle un ‘mostro’ che, nel giro di pochissime mesi, ha mietuto numerose vittime? Come dicevamo precedentemente, al momento, sono diversi e, soprattutto, numerosi gli studi che sono iniziati affinché si possa trovare al più presto la cura. Ma, come raccontato in diversi nostri articoli, le fase elaborative del vaccino sono molteplici. E, quindi, è più che normale che i tempi di produzione siano abbastanza lunghi. È proprio per questo motivo che, nel corso del suo recentissimo intervento a Di Martedì, anche Ranier Guerra ha voluto fare chiarezza. Interrogato dal conduttore della trasmissione su La 7 proprio sui tempi del vaccino, il direttore dell’OMS non ha affatto esitato a raccontare le cose così come stanno.

‘I tempi del vaccino?’, ha chiesto Giovanni Flori a Ranieri Guerra durante la trasmissione Di Martedì andata in onda il 19 Maggio. Precisa, puntuale e dettagliata è stata la risposta del direttore dell’Organizzazione Mondiale della Salute. ‘Ci sono almeno ottanta candidati ai vaccini almeno in fase di ricerca, di sviluppo in giro per il mondo’, ha iniziato a dire Guerra in diretta televisiva. Poi, ha continuato: ‘Ce ne sono cinque o sei che hanno superato la prima fase di verifica, se le cose vanno magnificamente bene e l’ottimismo è quello che ci sorregge, entro il primo trimestre dell’anno prossimo potremmo avere dei candidati molti seri che potrebbero entrare in commercializzazione’.