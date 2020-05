Domenica In, annuncio a sorpresa di Mara Venier: brutta notizia per i fan

Mara Venier, in diretta sulla pagina del settimanale “Chi”, ha fatto un annuncio a sorpresa su Domenica In: ecco le parole della conduttrice

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La veneziana è riuscita a riportare al successo “Domenica In“, dopo parecchi anni in cui gli ascolti non sorridevano alla Rai. La conduttrice ha conquistato il pubblico con il suo carattere genuino, sempre vivace e molto sensibile. La sua carriera è lunga quasi cinquantanni, dagli esordi al cinema con “Diario di un italiano” e “Zappatore“, a quelli da conduttrice con “Cantagiro“, fino a Domenica In, alla parentesi in Mediaset come opinionista de L’Isola dei Famosi e il ritorno nella trasmissione domenica di Rai Uno.

Domenica In, annuncio a sorpresa di Mara Venier: le sue parole

Oggi pomeriggio, la conduttrice di Domenica In è intervenuta in diretta sulla pagina ufficiale del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. La Venier questa settimana è la protagonista del settimanale di Signorini, dato che figura in prima pagina con Francesca Manzini, sua imitatrice a Striscia la Notizia. La copertina recita: “Ho incontrato la mia congiunta” e ritrae le due donne per strada sorridenti. Ancora una volta la Venier ha dimostrato di essere molto auto ironica e il suo gesto è stato apprezzato dal pubblico. In diretta con il settimanale, la conduttrice ha rivelato: “Francesca Manzini sa fare tutto. È un talento“. La Venier poi ha raccontato di aver chiamato la Manzini per proporle l’idea, ma l’imitatrice non rispondeva al cellulare perchè temeva che la veneziana fosse arrabbiata con lei. In diretta è intervenuta anche la protagonista di Striscia la Notizia, che ha risposto con la voce della conduttrice televisiva. La zia Mara poi ha fatto un annuncio inaspettato sul suo programma, dichiarando: “Non andremo in onda sino alla fine di giugno” – come inizialmente era stato annunciato – “Probabilmente chiuderemo domenica 7”. I fan in diretta ovviamente hanno espresso tutta la loro tristezza: “Cosa faremo la domenica?“. Mara, però, ha espresso il desiderio di riposarsi un po’ dopo questi mesi così travagliati.

La Venier è intervenuta anche sull’intervista a Pamela Prati e sulle polemiche che ha generato, dichiarando: “Trovo l’ accanimento nei confronti di Pamela un po’ troppo esagerato e di conseguenza anche quello nei miei confronti. Secondo me è giusto concedere ad una persona l’opportunità di chiedere scusa“. Il programma della Venier ha registrato un calo d’ascolti durante l’intervista all’attrice e showgirl. Riguardo alla prossima puntata di Domenica In, invece, la conduttrice ha annunciato che ci saranno i festeggiamenti per i settantasette anni di Al Bano.