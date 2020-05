Coronavirus, quando avverrà la ripartenza dei campionati di calcio italiani? Pochissimo tempo fa è arrivato l’annuncio ufficiale, ecco la data.

Siamo in piena Fase Due del contenimento del Coronavirus. Certo, la curva epidemiologica, come detto e ribadito in diverse occasioni, sembrerebbe essersi attenuata. Fatto sta che è ormai dal 4 Maggio è iniziata la vera e propria convivenza con il virus cinese. Ecco. Appurato che oltre ai 4 milioni di italiani che, più 16 giorni fa, sono ritornati a lavoro, da Lunedì 18 Maggio se ne è aggiunta la restante parte di lavoratori, cosa accadrà ai calciatori? Così come tantissimi altri sport, anche i campionati italiani sono stati completamente bloccati appena scoppiata la pandemia. Ecco, ma quando riprenderanno? Sappiamo che, in questi ultimi giorni, questo è stato un argomento abbastanza discusso e parecchio dibattuto, ma quando assisteremo alla ripartenza dei campionati? Pochissimo tempo fa, è arrivato l’annuncio ufficiale. Eccone la data.

Coronavirus, quando ci sarà la ripartenza dei campionati? La data ufficiale

Sappiamo che la ripresa dello sport ed, ovviamente, di tutti i campionati di calcio italiani, è stato uno degli argomenti più dibattuti e discussi in questo periodo di emergenza Coronavirus. Ecco, appurato che, come svelato anche dal ministro Spadafora un po’ di tempo fa, i match di Serie A, di Serie B e di Serie C continueranno a disputarsi, quando potranno nuovamente riprendere? L’annuncio ufficiale è arrivato pochissimo fa. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che la Federcalcio abbia annunciato in modo del tutto ufficiala ripresa di tutti i campionati italiani. Ecco, quando, quindi, potremmo nuovamente ai match calcistici ed, ovviamente, tifare la nostra squadra del cuore? Scopriamolo insieme.

Seppure, in questo ultimo periodo, si parlava spesso di ripresa dei campionati di calcio, ma non era mai stato svelata la data ufficiale, pochissimo tempo fa è stato qualche dettaglio in più. Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che la Federcalcio abbia finalmente svelato la data ufficiale della ripresa della Serie A, della Serie B e delle Serie C. Da quanto si legge su Fanpge, infatti, sembrerebbe che, al momento, la Serie D si sia completamente fermata. Ebbene. Fatte, quindi, queste premesse più che fondamentali, quando riprenderanno tutti i campionati? Tra esattamente un mese! Ebbene si. Da sabato 20 Giugno 2020, i più accaniti tifosi italiani potranno nuovamente seguire le partite della loro squadra del cuore. In questo modo, come si può chiaramente intendere, l’ipotesi di giocare i play out o i play off non è stata affatto presa in considerazione. Insomma, noi non vediamo l’ora di tifare i nostri colori, voi?