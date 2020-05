Wilma Faissol pubblica su Instagram un momento di coppia con Francesco Facchinetti: ecco la foto della coppia a letto e le parole della donna

Francesco Facchinetti e Wilma Faissol si sono sposati l’11 dicembre 2014 ed hanno avuto due figli, Leone e Lavinia. Dal 12 aprile sono protagonisti su Dplay Plus con “The Facchinettis“, serie tv che racconta la vita quotidiana di una famiglia allargata con tutte le varie dinamiche tra crisi di coppia, figli, nonni ingombranti, tata, assistenti personali e altri personaggi. Nell’intervista rilasciata ai nostri microfoni, Wilma ci ha raccontato com’è nata l’idea: “Ho lavorato con Francesco e Roby nel 2015 quando facevano The Voice. Registravo qualche pillola della loro interazione e postavo i video sui social con l’hashtag ‘#facchinettis’. Poi ho iniziato a fare la stessa cosa anche con la nostra vita quotidiana ed è nato l’interesse di qualche produttore”.

Francesco e Wilma, momento ‘intimo’ su Instagram: la foto della coppia a letto

I coniugi Facchinetti sono tra le coppie più seguite sui social. Francesco, che ormai è famosissimo in Italia, ha raggiunto quota un milione di seguaci su Instagram; mentre la moglie conta quasi 500 mila seguaci. Insieme formano una delle coppie più apprezzate sui social network. Anche la loro serie televisivi, The Facchinettis, ha avuto un bel riscontro sul web. Wilma, che è solita pubblicare momenti di coppia sul popolare social network, poche ore fa ha pubblicato un momento per così dire ‘intimo’. I due infatti sono a letto: Wilma fa colazione ancora in camicia da notte, mentre Francesco è al cellulare, magari perso in uno dei suoi tanti impegni lavorativi. La Faissol ha aggiunto anche una didascalia alla foto, scrivendo: “Benvenuti nel 2020, dove il tuo matrimonio invecchia in anni canini“.

La foto ha raggiunto un bel numero di like in poco tempo e tra i commenti c’è chi ha dato ragione alla modella e chi invece ha sorriso.