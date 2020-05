Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Giovanna Abate ha ricevuto un vero e proprio colpo basso da L’Alchimista: il colpo di scena.

È stata una delle protagoniste indiscusse della puntata odierna di Uomini e Donne, Giovanna Abate. Dopo aver fatto ampio spazio alla fine della storia d’amore tra Pamela Barretta ed Enzo Capo, Maria De Filippi ha fatto fare il suo ingresso in studio alla giovane tronista romana. Che, appena entrata, ha dovuto pesantemente scontrarsi con il suo corteggiatore Sammy Hassan. Giunto nello studio di Cinecittà per chiarire definitivamente la sua posizione con l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli, tra i due giovani ragazzi è scoppiato un forte litigio. Ma non solo. Perché, oltre a questo, la giovanissima Giovanna è stata la protagonista di un vero e proprio brutto colpo da L’Alchimista. Sapete perché? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, brutto colpo per Giovanna: c’entra L’Alchimista

L’inizio della conoscenza tra Giovanna Abate e L’Alchimista è iniziata qualche settimana fa. Quando, a causa dell’emergenza Corovirus, Uomini e Donne è andato ugualmente in onda con una formula del tutto inedita. Tramite la scrittura ed, ovviamente, la chat, le due troniste Gemma e Giovanna venivano dolcemente e piacevolmente corteggiate. È proprio in questa circostanza, come raccontato in un nostro recente articolo, la romana ha conosciuto il giovane Alchimista. Seppure con una maschera in viso, l’ex corteggiatrice romana è rimasta completamente folgorato dal fascino e dal saperci fare del suo corteggiatore. Eppure, come abbiamo potuto vedere nella puntata odierna del dating show, la giovane tronista romana ha ricevuto un vero e proprio brutto colpo. Di che cosa parliamo?

Dopo aver dato ampio spazio a Giovanna Abate, Alessandro Graziani e Sammy Hassan, Maria De Filippi ha informato la tronista romana che il suo corteggiatore L’Alchimista non soltanto ha deciso di non presentarsi in una delle loro recenti esterne, ma anche di aver deciso di non presentarsi in studio. Il gesto di essere andata a riprendere l’ex tentatore di Temptation Island non è affatto piaciuto al corteggiatore ‘mascherato’, tanto da decidere di voler fare un passo indietro. Cosa accadrà tra di loro?