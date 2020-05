Bianca Guaccero prende il sole in terrazza: costume colorato e fisico scultoreo per la conduttrice, che incanta i followers su Instagram, ecco lo scatto che ha pubblicato.

Bianca Guaccero è una delle conduttrici più apprezzate del momento. Il suo programma ‘Detto Fatto’ è appena tornato in tv dopo un lungo stop causato dall’emergenza Coronavrius, che ha costretto molti programmi alla chiusura. Per un periodo la Guaccero è riuscita a tenere compagnia ai fan della sua trasmissione, con una versione ‘virtuale’, fatta direttamente dal suo profilo Instagram tre giorni a settimana. Ora che è tornata in tv, Bianca è certamente più felice, perché può intrattenere il suo pubblico quotidianamente, anche se il suo programma ha subito delle modifiche per garantire la sicurezza, così com’è successo a tante altre trasmissioni. Sempre molto attiva anche sui social, la conduttrice poco fa ha incantato i suoi followers con uno scatto in costume che mostra il suo fisico scultoreo: scopriamo insieme la foto che ha pubblicato.

Bianca Guaccero prende il sole in terrazza: costume colorato e fisico mozzafiato per la conduttrice

Bianca Guaccero sa sempre come incantare i suoi followers. Oltre a essere un’apprezzata conduttrice, la Guaccero è anche una bellissima donna, e spesso mostra il suo bel fisico e i suoi lineamenti mediterranei anche sui social. Poco fa, ad esempio, ha condiviso uno scatto in cui è su un lettino a prendere il sole in terrazza. Il costume che indossa è molto bello e particolare, pieno di petali colorati, ma soprattutto molto scollato, tanto che mette in evidenza le forme e le curve di Bianca. La cosa che però salta maggiormente agli occhi è sicuramente il fisico scultoreo della Guaccero, che esibisce degli addominali davvero perfetti. “Postate le vostre foto mentre prenderte il sole in terrazza o sul balcone. Le più divertenti le mostreremo oggi in diretta“, ha scritto nella didascalia la conduttrice, lanciando così una sorta di ‘challenge’ per poi utilizzare le foto dei suoi fan durante la diretta di ‘Detto Fatto’ di oggi e commentarle insieme all’esperta di moda e stile Carla Gozzi, sempre presente al suo fianco in studio.

Inutile dire che la foto pubblicata dalla Guaccero ha ottenuto in pochissimo tempo migliaia di like e tantissimi commenti da parte dei suoi fan, rimasti incantati davanti alla bellezza e al fisico scultoreo della conduttrice.