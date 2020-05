Giordana Angi, durante la seconda diretta di Amici Speciali, è stato svelato un inedito retroscena sulla cantante romana: la rivelazione.

Venerdì 22 Maggio, come raccontato in un nostro recente articolo, è andata in onda la seconda puntata di Amici Speciali. Dopo la versione celebrities di qualche mese fa, Maria De Filippi ha deciso di ‘sperimentare’ una nuova formula del medesimo talent: ideare una gara tra gli ex concorrenti delle passate edizioni del programma. Tra i numerosi nomi che rappresentano l’eccellenza italiana del canto e della danza, c’è anche Giordana Angi. Concorrente dell’edizione scorsa di Amici, la giovane cantante romana ha deciso di accettare questa nuova ‘sfida’ senza battere ciglio. E così, come l’anno scorso, anche in queste due puntate, la Angi ha dato ampio sfoggio del suo talento. Ma non solo. Perché, dopo una sua esibizione al centro del palco, è stato svelato un inedito retroscena su di lei che, molto probabilmente, nessuno conosceva. A rivelarlo è stata Federica Gentile, conduttrice radiofonica di RTL 102,5. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Giordana Angi, l’inedito retroscena svelato nella diretta di Amici Speciali

Seppure a trionfare in questa seconda puntata di Amici Speciali sia stato Alberto Urso, tutti gli ex concorrenti del programma si sono esibiti in delle performances davvero da urlo. A partire da Giordana Angi, pensate. Così come tutti gli altri, la giovane cantante è stata la protagonista indiscussa di questo secondo appuntamento dello show. Non soltanto per la sua bravura, ma anche per un inedito retroscena svelato durante la diretta. Era appena terminata la sua esibizione sulle note del singolo ‘Casa’ quando la romana, posta dinanzi alla giuria per il loro parere, è stata la destinataria di splendide parole detta da Federica Gentile, nota e famosissima conduttrice radiofonica di RTL 102,5. ‘Giordana è l’intensità’, ha iniziato a dire la Gentile in diretta televisiva. Ma non solo. Perché, nel continuare ad elogiare l’ex concorrente di Amici 18, la conduttrice radiofonica si è lasciata andare ad un inedito aneddoto. Ecco di che cosa parliamo.

‘Giordana è l’intensità. Lei lo sa, poi la stimo molto. Posso farle i complimenti non soltanto per questo pezzo e l’interpretazione, ma anche per l’esame che ha fatto l’altro giorno all’università’, ha detto Federica Gentile. Ebbene si. Oltre al successo, alla musica e agli splendidi singoli, Giordana, di pari passo, continua a studiare. Insomma, una dote davvero incredibile. E che, com’è giusto che sia, non poteva non essere affatto non sottolineata. ‘È un esempio bellissimo anche per i tanti ragazzi. Una cosa non esclude l’altra’, ha concluso la conduttrice radiofonica. Chapeau, cara Giordana!