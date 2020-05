Nel corso della puntata odierna di Domenica In, Mara Venier ha preso una drastica decisione sul programma: ecco la data ufficiale della chiusura dello show.

Una nuova puntata di Domenica In, ammettiamolo, più che imperdibile. Con numerosi ed eccezionali ospiti, Mara Venier è stata al timone di un appuntamento davvero imbattibile. A partire da Al Bano fino ad Anna Tatangelo ed Elisa Isoardi, la ‘zia’ d’Italia ha saputo regalare, ancora una volta, più di tre ore e mezza di diretta più che spensierate ed allegre. Ma cosa ne sarà quando tutto questo terminerà? Siamo agli sgoccioli di questa stagione televisiva davvero insolita e particolare. È proprio per questo motivo che diversi programmi televisivi sono ormai al giro di boa. È il caso, ad esempio, di Pomeriggio Cinque o anche di Uomini e Donne. Ecco, ma quando sarà l’ultima puntata di Domenica In? Come raccontato in diversi nostri articoli, ci sono state diverse date al riguardo. Eppure, nella puntata odierna, Mara ha comunicato a tutti la sua decisione. Svelando, quindi, la data ufficiale della chiusura del programma. Ecco tutti i dettagli.

Domenica In, importante decisione di Mara Venier: quando terminerà il programma?

Come svelato dalla diretta interessa in una delle sue recenti puntate di Domenica In, sembrava che, inizialmente, il suo programma fosse stato allungato fino al 28 Giugno. Data l’emergenza Coronavirus e dato il particolare momento che tutti gli italiano stanno vivendo, Mara Venier aveva deciso di tenere compagnia tutto il suo pubblico fino ad estate inoltrata. Decisione che, però, era stata smentita in una delle sue recenti dirette con la pagine Instagram del settimanale Chi. Alla giornalista di Alfonso Signorini, la Venier aveva ammesso di aver deciso di terminare il suo impegno della Domenica il 7 Giugno. Stando a quanto dichiarato, però, dalla conduttrice stessa a fine puntata odierna, sembrerebbe che sia stata nuovamente cambiata la data della chiusura dello show.

Stando a quanto si apprende dalle parole di Mara Venier a fine puntata odierna di Domenica In, sembrerebbe che l’ultima puntata del suo show sia stata fissata non più per il 7 Giugno, come lei stessa aveva dichiarato pochissimi giorni fa, bensì il 14 Giugno.