Benedetta Rossi rassicura i followers su Instagram: la food blogger risponde ad una fan.

Benedetta Rossi è la tanto amata food blogger con un successo clamoroso sui social. Sul suo canale Instagram, la Rossi conta un numero di followers incredibile ed è per questo che lo aggiorna ogni ora, raccontando di sé, delle sue giornate, e dei suoi incredibili piatti. Spesso lei e suo marito si divertono anche a pubblicare simpatici siparietti in casa. Pochi giorni fa la blogger ha raccontato del momento delicato che sta attraversando il suo cane, Nuvola. Ha 17 anni e sta avvertendo i sintomi dell’età: chiamarono il veterinario per farlo visitare dato che non riusciva più a camminare bene. A distanza di giorni, la Rossi ha aggiornato i suoi fan sulle condizioni di Nuvola. Ecco le parole.

Benedetta Rossi rassicura i follower, “Come sta adesso?”: la sua risposta

Nuvola è il cane di Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili: è spesso lui il protagonista delle storie che pubblica la food blogger su Instagram. E’ un meticcio meraviglioso color polvere e non è più un giovanotto. Ha 17 anni e con l’età sta avendo qualche acciacco. Diversi giorni fa Benedetta rivelò che il suo Nuvola non riusciva a camminare, neanche a girarsi sul lato destro. Dopo la visita del veterinario, pare che stia un po’ meglio ed infatti nelle ultime ore ha avuto anche visite! Parliamo di una ‘cuginetta’, come scritto dalla Rossi, ed insieme hanno giocato e si sono fatti anche qualche coccola, come si nota nelle IG story della food blogger.

La didascalia di una foto di ‘coppia’ dei due splendidi cani, la Rossi scrive: “Questi giovani di oggi. Katy è là “cuginetta” di Nuvola e finalmente anche loro possono stare un po’ insieme”. Tutti i fan di Benedetta conoscono la situazione salutare di Nuvola ed è per questo che in molti hanno chiesto, ‘Nuvola sta meglio’?: la risposta è stata rassicurante. ‘Un po’ meglio’ ha fatto sapere la creatrice di Fatto in casa.