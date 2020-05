Nello studio di Uomini e Donne oggi 25 maggio sono arrivate tre ragazze con la volontà di conoscere Nicola Vivarelli. Ecco cosa è successo.

Oggi comincia una nuova settimana anche per Uomini e Donne: i riflettori sono puntati sulla conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. La notevole differenza d’età tra i due ha destato scalpore nel pubblico ed anche in studio tra i protagonisti e gli opinionisti. Lui ha 26 anni mentre la Dama del Trono Over ne ha 70. Oggi tre giovani ragazze hanno deciso di scendere le scale per colui che si è fatto conoscere con il nome ‘Sirius’: tre sue coetanee hanno voglia di conoscerlo. Ma lui? Ecco che reazione ha avuto e cosa ha deciso di fare Nicola.

Uomini e Donne, tre nuove giovani per Nicola Vivarelli: la reazione del Cavaliere

Oggi 25 maggio 2020, nello studio di Uomini e Donne, per Nicola sono arrivate tre nuove ragazze. Una delle tre ha raccontato di aver avuto una storia con un uomo più grande di lei ed ha chiesto di avere una possibilità. Il giovane Cavaliere ha ascoltato con attenzione le ragazze ma, come dice anche Valentina, Nicola è attratto da donne più grandi. “Parte per il mio lavoro, per l’educazione che ho avuto, tendo ad affiancarmi donne mature. Non che una mia coetanea non lo sia, ma posso vedere dagli atteggiamenti o dai modi di fare delle differenze”.

In studio tutti hanno commentato quanto sta accadendo: si chiedono come sia possibile che un giovane 26enne decida di rinunciare alla conoscenza di altre sue coetanee per continuare la storia con Gemma. “Io sono preso da Gemma e voglio continuare la conoscenza con lei” ha ribadito il Vivarelli confermando la sua volontà di non voler trattenere le tre ragazze.