Serena Enardu senza freni su Instagram: ‘Faccio tante cose per distrarmi’

Pochissime ore fa, Serena Enardu si è completamente confessata senza freni su Instagram: come sta a pochi giorni dalla rottura con Pago.

È trascorsa soltanto poco più di una settimana da quando Serena Enardu, tramite un post davvero commovente ed emozionante, ha annunciato a tutti i suoi sostenitori la fine della sua storia d’amore con Pago. A distanza di qualche mese dal loro ritorno insieme sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip, l’ex coppia che, meno di un anno fa, ha partecipato a Temptation Island Vip si è nuovamente detto ‘addio’. I motivi della loro chiusura, come detto già in diversi nostri articoli, non sono affatto stati resi noti. Seppure entrambi hanno cercato di spiegare le loro ragioni, entrambi hanno preferito non andare affatto nello specifico. Anche la stessa ex tronista di Uomini e Donne da quando ha comunicato ai suoi followers questa triste notizia non è più ritornata sull’argomento. Fino a qualche ora fa, però. Perché, nella serata di ieri, la Enardu si è completamente raccontata senza freni a tutti i suoi fans.

Serena Enardu senza freni dopo la rottura con Pago: cosa ha detto su Instagram

Sono trascorsi soltanto alcuni giorni dalla sua rottura con Pago, eppure, soltanto ieri, Serena Enardu ha voluto parlare completamente senza freni ai suoi sostenitori. Spiegando apertamente per quale motivo, in questo ultimo periodo, non sta accontentando la richiesta dei suoi fan nel fare una diretta social, l’ex tronista di Uomini e Donne ha chiaramente fatto intendere di non essere dell’umore adatto per farla. ‘L’umore non è al 100%. Ho sempre desiderato regalarvi momenti di leggerezza e spensieratezza’, ha iniziato a dire l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Superare la fine di una storia d’amore nella quale, tra l’altro, si è investito tanto, si sa, non è affatto facile. È proprio per questo motivo che, praticamente a cuore aperto, la Enardu ha raccontato di stare attraversando un momento ‘pesantuccio’, ma anche di essere solita a riempirsi le giornate con tutte le cose che le diano soddisfazioni: quindi, allenamento e buoni abitudini. ‘Non sono una che si piange stesso. Mi impongo di essere positiva’, ha continuato a dire Serena ai suoi sostenitori su Instagram.

‘Sto facendo tante cose che mi fanno stare bene. Bisogna fare così. Nei momenti dei difficili bisogna aiutarsi eliminando ed allontanando in tutti i modi le cose che fanno male al cuore e avvicinando quelle che fanno bene’, ha continua a dire Serena Enardu su Instagram per spiegare il suo stato d’animo dopo la rottura con Pago.

Per ulteriori news su Serena Enardu –> clicca qui