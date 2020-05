Ursula Bennardo ha attaccato Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sui social dopo quanto accaduto a Live non è la D’Urso: ecco le parole dell’ex volto noto di Uomini e Donne, compagna di Sossio Aruta.

Domenica 24 maggio 2020 è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso e protagonisti della serata sono stati Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Da tre mesi il pubblico di Mediaset aspettava di rivedere l’incontro tra i due ex concorrenti del Grande Fratello VIP che si sono innamorati proprio tra le quattro mura della casa di Cinecittà e che non si vedevano da mesi: qualcosa però è andato storto. Barbara D’Urso ha scoperto che i due in realtà si erano già visti il giorno prima della puntata e si è infuriata in diretta. E’ scoppiata dunque una bufera intorno alla coppia ed a commentare l’accaduto c’è anche Ursula Bennardo, la compagna di Sossio Aruta, anche lui ex concorrente del GF VIP.

Ursula Bennardo attacca Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: “Che brutta figura”

E’ scoppiata una vera e propria polemica intorno a Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: i due oltre ad aver fatto infuriare la D’Urso, hanno fatto arrabbiare anche il web ed il pubblico Mediaset che non si aspettava il colpo di scena. Anche Ursula Bennardo si è scagliata contro la coppia nata nella casa del Grande Fratello VIP. Tramite il suo profilo Instagram, la compagna di Sossio Aruta, ha commentato quanto successo: “Capisco il rumore che sta facendo il web. È veramente assurdo, hanno fatto una brutta figura di m**da”. L’ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “Penso che Barbara sia stata troppo dolce e gentile, per quanto li abbia sm***ati in diretta. Però non meritavano neanche più poi di ricevere quella sorpresa”.