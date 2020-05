Al Bano Carrisi ha rivelato di esser in difficoltà economica: in un’intervista a Diva e Donna il cantante ha raccontato tutto. Ecco lo sfogo di Al Bano.

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia: la pandemia è stata quasi un fulmine a ciel sereno che ha cambiato la vita e le abitudini di tutti i cittadini del mondo. La crisi economica si fa sentire: il lockdown ha bloccato ogni attività per ben due mesi. Ed anche nel mondo dei VIP comincia a pesare: Al Bano Carrisi durante un’intervista a Diva e Donna ha spiegato la sua situazione economica attuale. Il famoso cantante italiano si è sfogato rivelando retroscena privati. Ecco le sue parole.

Al Bano: “Ho solo uscite, nessuna entrata: vado avanti un anno”, il duro sfogo del cantante

Anche Al Bano Carrisi si ritrova in difficoltà economica: la famiglia sta trascorrendo un momento delicato e lo ha rivelato lo stesso cantante di Cellino San Marco in un’intervista a Diva e Donna. L’emergenza Coronavirus ha colpito tutti i settori, anche quello della musica: il divieto di assembramenti mette in pericolo il settore artistico e musicale che guadagna soprattutto grazie ai concerti. Il cantante si sfoga così: “Ho solo uscite, nessuna entrata. Li mando qua e là, con le giuste accortezze, vado avanti un anno”. Il Coronavirus ha annullato tour e concerti, Al Bano commenta così: “Chi si fida a prendere un aereo, ad andare per il mondo con questo dannato virus in giro! Con costi poi che sono una sperequazione! Però non capisco perché la musica leggera sia sempre considerata la Cenerentola dello spettacolo. Trovano contributi per tutti, ma non per chi fa il nostro lavoro”.

Il famoso artista italiano è in difficoltà non solo per l’annullamento dei concerti: anche le sue altre attività sono a rischio. “Chiuso l’albergo, chiuso il ristorante. Lei ha letto tutte le norme per riaprire? La spesa non vale l’impresa e poi finirebbe per assomigliare tutto a un ospedale. E un ristorante non può sembrare un ospedale” le parole di Al Bano.