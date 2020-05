Nicola Vivarelli a Uomini e Donne ha voluto mettere in chiaro alcuni punti: le parole hanno infastidito Gemma Galgani, ecco cosa è accaduto.

Al centro di Uomini e Donne ora ci sono senza dubbio loro due: Nicola Vivarelli e Gemma Galgani hanno attirato l’attenzione su di sé. La loro conoscenza sta facendo discutere non poco vista la notevole differenza d’età: il giovane 26enne ha deciso di incontrare la Dama del Trono Over che ha 70 anni. In ogni puntata sottolinea il suo interesse per lei e continua a rifiutare altre giovani che vorrebbero conoscerlo. Nella puntata di ieri però ci ha tenuto a spiegare il suo punto di vista: ecco cosa ha chiarito con Gemma e con gli opinionisti in studio.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli chiarisce con Gemma: “Non sono tuo”

Nella puntata di Uomini e Donne di ieri, 26 maggio, non sono mancati colpi di scena: Maria de Filippi ha fatto entrare in studio un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani. Alfonso di 66 anni ha dichiarato di esser molto interessato alla Dama del Trono Over: lei però non ne ha voluto sapere nulla. La Galgani ha deciso di proseguire la sua conoscenza con Nicola Vivarelli ed ha mandato a casa il signore.

Dopo l’accaduto, c’è stato un momento di ‘tensione’ nato per una battutina di Valentina. La Dama romana ha stuzzicato Gemma ammettendo di aver notato la barba di Nicola: “Ci sono tante ragazze che lo noteranno, dovrai fartene una ragione“. Il giovane 26enne ha voluto subito chiarire: “Gemma non è mia e io non sono suo. Le cose si fanno con calma”. Le parole hanno infastidito la protagonista del Trono Over del programma che ha subito replicato: “Ma certo, potrebbero piacermi altri signori. Quello venuto oggi non mi piaceva, non mi è piaciuta la sua arroganza”.

L’opinionista Gianni Sperti ha ribattuto contro Gemma: “Non mi piace questa ipocrisia di Gemma. Non può fare un’esterna da principessa in cui sembra innamorata e poi dire che potrebbe frequentare altri uomini“.