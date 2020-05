Coronavirus, importante annuncio di Arcuri sulle mascherine

Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, ha fatto un importante annuncio sulla produzione di mascherine in Italia

La fase 2 è ufficialmente iniziata in Italia. Il nostro paese è uscito abbastanza acciaccato dalla fase 1, ma adesso ha bisogno di ripartire. Il governo ha consentito la riapertura della maggior parte della attività, consentiti gli spostamenti e le visite. Il prossimo 15 giugno potrebbero essere eliminati gli ultimi restringimenti. Nel frattempo la curva dei contagi si avvia verso la quota zero, anche se oggi c’è stato un incremento notevole. Il premier Conte ha invitato gli italiani ad usare la prudenza, perchè il virus non è assolutamente sconfitto, anzi, come già detto continua a contagiare e soprattutto a mietere vittime. In questa nuova fase 2 dunque sarà importante rispettare le norme di sicurezza, il distanziamento sociale e indossare le mascherine.

Coronavirus, l’annuncio di Arcuri sulle mascherine

Indossare la mascherina continua ad essere importante nel nostro paese. Il rispetto delle norme di sicurezza consente al virus di non attecchire. Dal primo momento, però, le mascherine sono state quasi introvabili nel nostro paese. In alcune regioni abbiamo assistito anche ad atti di sciacallaggio. Gli organi di sicurezza sono attivi ogni giorno ed hanno sequestrato tantissime quantità di mascherine non a norma. Oggi, però, il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, Domenico Arcuri, ha fatto un importante annuncio sulla produzione dei dispositivi di sicurezza nel nostro paese: “Per settembre la produzione italiana di mascherine sarà a pieno regime anche perché “Abbiamo fatto un accordo con due grandi aziende italiane che stanno producendo 51 macchine che a regime, entro la fine di giugno, produrranno 31 milioni di mascherine chirurgiche al giorno”. A settembre, dunque, l’Italia diventerà autosufficiente e soprattutto autoproduttiva. Milioni di mascherine saranno prodotte ogni giorno e distribuite nelle farmacie, negli ospedali e negli altri luoghi adatti alla vendita. Una svolta importante, quasi storica, nella lotta al temutissimo Covid-19. Il commissario straordinario ha dichiarato che da settembre non ci saranno più mascherine cinesi in vendita in Italia. I prodotti provenienti dall’Oriente ci hanno sicuramente aiutato in questi mesi, ma è arrivato il momento di produrle nel nostro paese per evitare spese, controlli e/o addirittura sequestri.

L’Italia è già attiva nella produzione di mascherine, come sottolineato dal commissario Arcuri: “Ad oggi abbiamo contratti con 19 aziende italiane che hanno ricevuto ordini per un miliardo e 800 milioni di mascherine”. Tali dispositivi dovrebbero essere immessi sul mercato al costo di 0,50 centesimi senza IVA. Un altro grande traguardo raggiunto dal governo italiano nella lotta all’emergenza sanitaria ed economica nel nostro paese.