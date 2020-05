Emma Marrone, l’annuncio inaspettato su Instagram: “Sono le ultime foto”, ecco cosa ha appena rivelato la cantante ai suoi followers, le sue parole nel dettaglio.

Emma Marrone è sempre molto presente e attiva sui social e tiene sempre aggiornati i suoi tantissimi fan attraverso il suo profilo Instagram da 4 milioni e mezzo di followers. La cantante, infatti, pubblica quotidianamente foto e video che ritraggono suoi momenti di lavoro o di vita privata, che rendono felici i suoi sostenitori. In questo lungo periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, Emma è stata particolarmente attiva su Instagram e ha condiviso con i suoi fan vari momenti della sua quarantena. Poi, quando il Governo lo ha permesso, è tornata nella sua casa nel Salento per ricongiungersi con i suoi familiari e lì ha trascorso anche il suo compleanno. Poco fa ha condiviso un post per ringraziare tutti dei tantissimi auguri che le sono arrivati, facendo anche un improvviso e inaspettato annuncio: ecco di cosa si tratta nel dettaglio.

Emma Marrone, l’annuncio inaspettato su Instagram: “Sono le ultime foto”, ecco le sue parole nel dettaglio

Emma Marrone ha un bellissimo rapporto con i suoi tantissimi fan e mostra loro quotidianamente quello che fa e tutte le cose che la riguardano. Proprio sui social, ad esempio, ha annunciato mesi fa di avere un problema di salute, e sempre su Instagram ha tenuto aggiornati tutti i suoi fan sulla sua salute e sulle novità che riguardano il suo lavoro. In questo periodo di quarantena è stata particolarmente attiva sui social e ha condiviso diversi momenti della sua vita quotidiana. Ieri, in occasione del suo 36esimo compleanno, ha pubblicato un lungo post nel quale ha parlato della sua vita, della sua famiglia, condividendo le sue sensazioni ed emozioni, come spesso fa sui social. Oggi, invece, ha voluto ringraziare i fan e gli amici per tutti gli auguri che ha ricevuto e lo ha fatto pubblicando un nuovo post.

Nelle foto che ha condiviso, Emma è felice e sorridente e ha i capelli bagnati: “Solo per dirvi ancora grazie per i messaggi e gli auguri meravigliosi”, ha scritto la cantante, aggiungendo poi anche un inaspettato annuncio, “Queste sono le ultime foto con i capelli scuri. La biond sta tornando!”

A quanto pare, dunque, a breve Emma tonerà dal parrucchiere per ripristinare il biondo dei suoi capelli, che in questo periodo di lockdown aveva lasciato il posto al castano.