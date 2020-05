Qualche ora fa, Emma Marrone ha condiviso un video davvero imperdibile sul suo canale Instagram: così non l’avete mai vista prima.

Una cosa è certa: così non l’avevamo mai vista ad Emma Marrone. Qualche ora fa, la cantante salentina ha condiviso un video davvero imperdibile sul suo canale social ufficiale. Come ben sapete, su Instagram, l’ex vincitrice di Amici non perde mai occasione di poter entusiasmare i suoi numerosi sostenitori. Lo ha fatto qualche giorno fa. Quando, con una serie di foto e di ‘pose’, la giovane Emma ha mandato letteralmente in tilt il social network. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Proprio nella mattina, infatti, la bella Marrone ha condiviso un breve filmato che la ritrae in un’attività sportiva completamente inedita. Inutile dirvi che, com’è giusto che sia, il post in questione ha conquistato l’immediata reazione da parte dei suoi sostenitori. Che, in un batter baleno, si sono riversati sotto al filmato per esprimere tutta la loro meraviglia. Ecco di che cosa parliamo.

Emma Marrone, video imperdibile su Instagram: cosa stava facendo

Con i suoi numerosi sostenitori su Instagram, Emma Marrone ha davvero uno splendido rapporto. Non è un caso, infatti, se spesso e volentieri, la cantante salentina si diletta ad intrattenerli con delle entusiasmanti fotografia o, addirittura, degli incredibili ed imperdibili video. Ecco, l’ultimo risale a qualche ora fa. Quando, dopo essersi cimentata in una mozzafiato verticale in terrazza qualche giorno fa, l’ex vincitrice di Amici si è voluta riprendere mentre svolgeva un’attività sportiva del tutto inedita. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme:

Ecco. È proprio questo il video che, pochissime ore fa, Emma Marrone ha condiviso sul suo canale social ufficiale. E che, parliamoci chiaro, ha catturato l’immediata attenzione dei suoi sostenitori. Anche perché, ammettiamolo, in versione ‘pugile’ non l’avevamo mai vista. In questo periodo di quarantena, infatti, l’abbiamo vista nei panni di casalinga ‘disperata’ alle prese con un tubo rotto, ma che prende a calci un sacco, mai. Eppure, sembrerebbe proprio che questa nuova versione della cantante sia piaciuta a tutti i suoi sostenitori. In un batter baleno, infatti, il post in questione è stato letteralmente preso d’assalto. Diamoci uno sguardo:

Pensate, questi ne sono soltanto alcuni. Perché, in realtà, sono davvero tantissimi i messaggi positivi e i commenti di apprezzamento che i suoi sostenitori hanno voluto fare alla loro beniamina Emma Marrone.

Ve la ricordate ai tempi di Amici?

Sono passati dieci anni da quando Emma Marrone vinceva ad Amici. Ecco, ma ve la ricordate com’era? Seppure siano passati diversi anni, la cantante salentina è rimasta sempre splendida, c’è poco da dire.