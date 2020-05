Pago, annuncio a sorpresa: “Finalmente tra le mie braccia”

Annuncio a sorpresa di Pago sul suo account Instagram: “Finalmente tra le mie braccia”, ecco di cosa si tratta e le sue parole

Pacifico Settembre, in arte Pago, è stato uno dei protagonisti dell’intera stagione televisiva. Lo scorso anno, il cantautore ha partecipato a Temptation Island Vip insieme alla sua ex compagna Serena Enardu. I due, dopo un lungo percorso nel villaggio dell’Is Morus Relais, decisero di uscire dal programma separati. La Enardu, infatti, si avvicinò molto al single Alessandro e il suo comportamento infastidì l’ex compagno. La relazione, però, sembrava incrinata già prima di entrare nel reality show di Canale 5. Dopo un lungo inverno, Pacifico Settembre ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip per dimenticare definitivamente la sua ex compagna. La Enardu, però, si è accorta di essere ancora innamorata ed ha deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia. I due hanno deciso di tornare insieme, sancendo il ritorno di fiamma molto atteso in Italia. Dopo pochi mesi dalla fine del reality show, però, hanno annunciato nuovamente la separazione.

Pago, annuncio a sorpresa sui social

Pacifico Settembre ha ritrovato il sorriso dopo la rottura con Serena Enardu. Il cantautore ieri sul suo account Instagram ha scritto: “Non sorrido perché qualcosa di buono è successo ma perché so che qualcosa di buono sta per succedere…” I fan desiderosi volevano sapere cosa ci fosse nell’aria e il cantautore non li ha fatti attendere, pubblicando un annuncio a sorpresa poche ore dopo. L’ex compagno di Serena Enardu ha deciso di mettersi a nudo e raccontare tutta la sua vita, la sua carriera e la sua vita privata nel nuovo libro in uscita il 16 giugno in tutte le librerie. Pago, abbastanza felice, ha dichiarato sui social: “Fuori il 16 giugno e finalmente tra le mie braccia . Un amico mi ha detto che un libro è come un figlio. Lo devi accudire e coccolare. Dentro ci sono io. La mia storia. Tutto quello che non vi ho mai detto”. Un annuncio che ha colto di sorpresa i fan, i quali ancora non avevano digerito il colpo al cuore subito con il nuovo singolo Tu lo sai, da poco uscito su tutte le piattaforme digitali. Il nuovo libro di Pacifico Settembre si intitola “Vagabondo per amore” e il cantautore ha invitato tutti i suoi fan a leggerlo con in sottofondo il brano da poco pubblicato.

L’ex compagno della Enardu poi ha concluso il post scrivendo: “Ricominciare a vivere , ovviamente leggetelo, ascoltando Tu lo sai e suonate sempre col cuore perché la vita balla, balla, ed è bella anche quando è brutta”.