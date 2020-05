Paola Di Benedetto, cos’è successo al suo viso: “Dovrei rifare una visita”, ecco come si è mostrata la vincitrice del GF Vip nel video pubblicato su Instagram.

Paola Di Benedetto è sicuramente una delle più belle influencer e showgirl in circolazione. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin è sempre stata molto seguita, ma ha raggiunto il massimo della sua popolarità grazie alla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Un’esperienza davvero incredibile per la bella Paola, che ha portato a casa la vittoria finale del reality di Canale 5, decidendo di devolvere l’intero montepremi alla Protezione Civile per dare un contributo durante l’emergenza Coronavirus, che ha messo letteralmente in ginocchio l’Italia. Anche dopo la fine del programma, dunque, Paola si è ritrovata in lockdown, continuando così la ‘reclusione’ iniziata al GF e a quanto pare ad oggi non ha potuto ancora rivedere il suo fidanzato Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede, perché si trova in una Regione diversa dalla sua. Nel frattempo, però, a tenere compagnia all’ex gieffina ci pensano i suoi followers, che lei tiene sempre aggiornati con foto e video pubblicati sul suo profilo Instagram, nei quali mostra tutto quello che le succede. Poco fa, ad esempio, la Di Benedetto ha fatto delle stories in cui ha mostrato il ‘problema’ che ha al viso: ecco di cosa si tratta.

Paola Di Benedetto, cos’è successo al suo viso: ecco come si è mostrata l’ex gieffina, “Dovrei rifare una visita”

Paola Di Benedetto è sempre molto presente e attiva sui social e condivide molti momenti della sua quotidianità con i suoi followers. L’ex gieffina in questo periodo sta molto tempo in casa, e racconta spesso e volentieri sui social quello che fa e tutto quello che le succede. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato alcune storie Instagram nelle quali ha mostrato il suo viso con un piccolo ‘problema’. Nelle immagini Paola ha il mento ricoperto di crema, perché sta facendo un trattamento contri dei brufoletti che le sono apparsi improvvisamente. La vincitrice del GF Vip è un po’ seccata da questo inconveniente, perché, come lei stessa racconta nei video, aveva risolto tempo fa il suo problema con i brufoli. A quanto pare, però, in questo periodo ha avuto un nuovo sfogo nella zona del mento. “Sarà qualche prodotto che sto usando o forse un’allergia. Dovrei rifare una visita allergologica”, ha detto Paola.

Quello che Paola ha escluso è che questo problema di brufoli possa derivare dall’uso della mascherina: “Esco davvero pochissimo, quindi l’ho messa rare volte”, ha spiegato.