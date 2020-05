Cristina Chiabotto, avete mai visto sua mamma? L’ex Miss Italia pubblica un meraviglioso scatto su Instagram con un emozionante messaggio, ecco le sue parole.

Cristina Chiabotto non ha certo bisogno di presentazioni. La conduttrice e modella è una delle più belle donne del panorama televisivo italiano. Non a caso è stata eletta Miss Italia nel 2004, e da allora è sempre rimasta nel mondo dello spettacolo come conduttrice, showgirl e protagonista di numerose importanti campagne pubblicitarie. Attualmente è il volto del canale tematico dedicato alla Juventus, la sua squadra del cuore, e conduce anche lo speciale ‘I menù di GialloZafferano’ su canale 5 ogni mattina. Non solo però, perché Cristina è stata anche una speaker radiofonica. Insomma, un talento a 360 gradi che, accompagnato alla bellezza, ha reso la Chiabotto una delle donne più apprezzate della tv. L’ex Miss Italia, inoltre, è anche piuttosto attiva sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 600mila followers e lei lo aggiorna spesso e volentieri con foto e video della sua quotidianità con il marito Marco Roscio o con immagini che mostrano la sua incredibile bellezza. Poco fa Cristina ha presentato ai fan anche la sua mamma, pubblicando un incantevole scatto su Instagram: ecco la sua dolce ed emozionante dedica.

Cristina Chiabotto presenta sua mamma ai fan: ecco l’incantevole scatto e il dolce messaggio social

Cristina Chiabotto è sposata dallo scorso 21 settembre con l’imprenditore Marco Roscio e pubblica spesso e volentieri foto che la ritraggono insieme a suo marito, felice e innamorata. Non solo però, perché l’ex Miss Italia utilizza i social anche per mostrare immagini del suo lavoro o della sua vita quotidiana. Poco fa, invece, ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae insieme alla sua mamma, dedicandole un dolcissimo messaggio. La foto è davvero incantevole, perché risale al giorno del matrimonio di Cristina. Lei è splendida e raggiante in abito da sposa e sorride accanto alla sua mamma, altrettanto emozionata. “Oggi riparto da qui, da uno dei momenti più belli con la mia mamma”, ha scritto la Chiabotto nella didascalia del post, sottolineando quanto siano importanti i ricordi: “Oggi più che mai ho bisogno di ricordare e dire un grazie speciale a te mamma per essere quella che sei”, continua il messaggio dell’ex Miss Italia.

La Chiabotto ha poi invitato i suoi followers a pubblicare un ricordo con la propria mamma per aderire a una campagna a scopo benefico, alla quale Cristina ha deciso di partecipare, chiedendo ai suoi fan a fare lo stesso.