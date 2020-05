Vivi e Lascia Vivere, l’attrice principale Elena Sofia Ricci ‘blocca’ le riprese per la seconda stagione: ecco le sue parole in una recente intervista.

Questa sera, giovedì 28 Maggio, andrà in onda l’ultima puntata di Vivi e Lascia Vivere. L’amata serie televisiva di Rai Uno con protagonista indiscussa Elena Sofia Ricci ed un cast davvero formidabile, purtroppo, è giunto al termine. Tuttavia, non sappiamo ancora cosa accadrà e, soprattutto, come termineranno questi ultimi due episodi, fatto sta che già tutti vogliono sapere se si farà una seconda stagione. Come raccontato in diversi nostri articoli, il successo ottenuto dalla fiction è davvero stato strepitoso. Ed è per questo motivo che tutto il suo amato ed affezionato pubblico ha realmente intenzione di capire se le avventure di Laura proseguiranno oppure no. Ecco. In una recente intervista per Fanpage, ha parlato proprio la diretta interessata. Ecco cosa ha rivelato a tal proposito l’attrice Elena Sofia Ricci.

Elena Sofia Ricci ‘frena’ la seconda stagione di Vivi e Lascia Vivere: ecco perché

Il successo di Vivi e Lascia Vivere, ammettiamolo, è stato sin da subito più che spietato. È proprio per questo motivo che tutto il suo amato pubblico non vede l’ora di conoscere le sue sorti. Ed, in particolare, di scoprire se le avventure di Laura, delle sue figlie e di Toni proseguiranno oppure no. A tal proposito, in una recentissima intervista per Fanpage, era intervenuto lo sceneggiatore della fiction televisiva Pappi Carsicato. Ed aveva rivelato che, seppure non era stata presa in considerazione, la seconda stagione poteva assolutamente farsi. Ma cosa ne penserà Elena Sofia Ricci? Ecco, come detto precedentemente, l’attrice principale della serie televisiva ha completamente ‘frenato’ sul proseguimento. Ecco perché e, soprattutto, cosa ha rivelato.

‘La fiction è stata pensata per una sola stagione’, ha iniziato a dire Elena Sofia Ricci a Fanpage. Non nascondendo affatto di sembrarle un po’ prematura parlare di seconda stagione. Infine, poi, conclude: ‘Vedremo cosa scriveranno, comunque per i prossimi tre anni sono impegnata’. Che ne pensate di queste sue parole?