In queste recenti Instagram Stories, Paola Di Benedetto ha svelato il suo problema al viso accadutole subito dopo L’Isola dei Famosi.

Si è raccontata senza troppi filtri, Paola Di Benedetto. Da quando è terminato il suo percorso al Grande Fratello Vip, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin non ha mai perso occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le accade. Non soltanto la vincitrice del GF Vip, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, pochissime ore fa, si è mostrata ai suoi followers con una maschera in viso per porre rimedio ad alcuni brufoli che le sono usciti nella zona del mento, ma, qualche ora fa, ha voluto raccontare loro di un grave problema capitatole appena ritornata dalla sua esperienza in Honduras. E, quindi, quando ha partecipato a L’Isola dei Famosi. Ovviamente, nulla di grave. Tuttavia, dopo aver mostrato il rimedio per la sua acne, la Di Benedetto si è resa conto di quanto sue followers siano realmente interessato a questo argomento. E per questo motivo ha voluto raccontare la sua esperienza proprio in merito. Ecco le sue parole.

Paola Di Benedetto, il problema al viso accaduto dopo L’Isola dei Famosi

In queste numerose e diverse Instagram Stories caricate sul suo profilo social ufficiale, Paola Di Benedetto ha ampiamente parlato di un grave problema capitato al suo viso appena ritornata da L’Isola dei Famosi. Procediamo, però, con ordine. Probabilmente per la prima volta, l’ex Madre natura ha raccontato che, così come tantissime altre ragazzine adolescenti, anche lei ha sofferto di acne che, seppure leggera, la infastidiva molto. Per questo motivo ha deciso di recarsi dal ginecologo per farsi prescrivere la pillola anti-concezionale con la quale, come lei stessa ha raccontato, ha trovato diversi giovamenti. ‘I brufoli mi sono completamente spariti’, ha detto la vincitrice del Grande Fratello Vip. Tuttavia, molto presto le cose si sono iniziate a complicare. ‘Il problema più consistente che mi ha dato veramente da fare per quanto riguarda i brufoli si è presentato circa due anni fa’, ha continuato a raccontare la Di Benedetto facendo un chiaro riferimento a L’Isola dei Famosi. È proprio dopo aver ultimato la sua esperienza in Honduras ed essere ritornata in Italia che Paola ha preso una drastica decisione: interrompere l’assunzione della pillola. È proprio in quest’occasione che, dopo un blocco del metabolismo dovuto al digiuno imposto dall’adventure reality, la sua pelle è peggiorata notevolmente.

È proprio per questo motivo che, dopo un particolare episodio avvenuto al Festival del Cinema, Paola ha deciso di recarsi nuovamente dal suo ginecologo. Che, a sua volta, le ha prescritto nuovamente la pillola. Da quel momento, grazie anche a diverse e numerose sedute dal dermatologo, la Di Benedetto ha risolto il problema dell’acne.