Giovanna Abate pronta per la scelta: con chi uscirà dal programma Uomini e Donne la giovane tronista romana? Ecco quando andrà in onda.

Uomini e Donne sta per concludere la sua stagione: gli ultimi mesi sono stati particolari per il programma che dopo lo stop per qualche settimana è tornato con una versione inedita. Giovanna Abate e Gemma Galgani hanno conosciuto ‘corteggiatori anonimi’ tramite il web: è proprio con il nuovo format che le due troniste hanno conosciuto l’Alchimista e Sirius. Se quest’ultimo ha subito svelato la sua identità, per il pretendente di Giovanna abbiamo dovuto aspettare un po’ per vedere il suo viso. Sembra esser davvero presa la giovane romana che ora si ritrova in mezzo a due fuochi: Davide Basolo e Sammy Hassan sono i due corteggiatori rimasti che attendono un responso. Quando sceglierà? Ecco che arriva qualche novità!

Quando andrà in onda la scelta di Giovanna Abate? Si legge sul web che secondo quanto riporta la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, la tronista farà la sua scelta nella nuova registrazione del programma condotto da Maria De Filippi. I petali rossi ed il prescelto dalla romana li vedremo dunque la prossima settimana in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio! Chi sceglierà la Abate? Il dubbio è così forte! Dopo l’eliminazione di Alessandro Graziani, è chiaro che la scelta ricadrà tra Sammy e Davide, che solo ieri, 27 maggio, abbiamo visto per la prima volta. Si perchè prima era mascherato: Davide Basolo è l’Alchimista che per settimane ha corteggiato in maniera anonima la splendida romana dai lunghi capelli neri.

Giovanna sembra esser presa da entrambi: il lato dolce e romantico di Davide le fanno sognare una storia d’amore perfetta, mentre con Sammy il rapporto è fatto di alti e bassi ma tra loro c’è una grande complicità. Non ci resta aspettare per scoprire con chi sceglierà di abbandonare il programma la tronista!