Uomini e Donne, Davide Basolo è l’Alchimista: spunta la ‘particolare’ passione del corteggiatore di Giovanna Abate.

Finalmente è accaduto: il misterioso Alchimista di Uomini e Donne si è mostrato al pubblico senza maschera. È successo durante la puntata di ieri, quando, a sorpresa, Maria De Filippi annuncia l’ingresso del corteggiatore di Giovanna Abate, specificando che quello sarebbe stato ‘il grande giorno’! Si, perché i telespettatori non vedevano l’ora di scoprire la vera identità del ragazzo, che si è poi rivelato uno dei tanti nomi circolati in queste settimane sul web. Si tratta di Davide Basolo, il cui nome era stato anticipato da Fanpage.it. Ebbene, anche senza maschera, Davide sembra coinvolgere sempre più Giovanna, che è letteralmente divisa in tre: la tronista infatti prova interesse, seppur in modo differente, per Sammy, per Alessandro e, appunto, per Davide. Ma, a proposito di quest’ultimo, in molti si saranno chiesti: perché ha scelto proprio la maschera di Salvador Dalì per coprirsi il volto nelle sue prime uscite? La risposta è arrivata dai social del corteggiatore. Ecco la sua ‘particolare’ passione!

Uomini e Donne, Davide Basolo è l’Alchimista: la passione per La Casa di Carta

Davide Basolo è il famoso Alchimista di Uomini e Donne. Il corteggiatore ha iniziato il suo percorso con Giovanna Abate attraverso la chat, nel nuovo format della trasmissione, durato due settimane. In seguito, però, Davide ha deciso di non mostrare subito la sua identità alla giovane romana, con un intento ben preciso: dare più importanza ai contenuti che all’esteriorità, che avrebbe potuto in qualche modo influenzare il loro percorso. Una scelta che ha incuriosito ulteriormente Giovanna, che, puntata dopo puntata, è stata sempre più attratta dal misterioso Alchimista. Che, per coprirsi il volto, ha scelto una maschera molto particolare, potremmo dire iconica. Si tratta del viso del famoso pittore Salvador Dalì. Cosa vi ricorda? Proprio così! È la maschera utilizzata dalla banda de La Casa di Carta, e non è un caso! Sul profilo Twitter di Davide è possibile vedere che il ragazzo è un vero e proprio fan della serie tv spagnola più amata del momento. Ecco alcuni tweet:

Ebbene sì! La scelta della maschera di Dalì non è stata casuale. Davide ha una vera e propria passione per la Casa De Papel, la cui quarta stagione è uscita proprio lo scorso aprile. Una passione che il ragazzo ha voluto portare in studio, anche se, dopo qualche puntata, ha preferito una maschera nera semplice, in stile ‘Zorro’. Ma le maschere, ora, fanno parte del passato, Davide si è finalmente palesato e non resta che scoprire se sarà proprio lui a conquistare Giovanna. Su chi ricadrà la scelta della tronista? Manca sempre meno all’ultima puntata di Uomini e Donne! Stay tuned!