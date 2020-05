Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Gianni Sperti farà una richiesta inaspettata in studio: svelata un’anticipazione clamorosa.

Manca sempre meno alla fine di questa stagione di Uomini e Donne. Eppure, queste ultime puntate, stanno regalando dei veri e propri colpi di scena. Non ci riferiamo, badate bene, soltanto a Nicola Vivarelli che, nonostante i suoi ventisei anni, ha deciso di conquistare Gemma Galgani, o a L’Alchimista, ma anche a tutti gli altri partecipanti del programma. Ciascuno a modo suo, infatti, sta regalando degli attimi davvero incredibili. A partire, quindi, dall’interesse che Valentina Autiero prova per il giovane corteggiatore della dama torinese. Fino alla ‘love story’ tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. Ecco, a proposito di questo, nelle brevi anticipazioni mostrate a fine appuntamento di ieri, sembrerebbe che, nella puntata odierna, la dama romana venga completamente presa di mira da Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tanto da far fare all’opinionista pugliese una richiesta davvero inaspettata. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente?

Uomini e Donne, la richiesta inaspettata di Gianni: cos’è successo

Come raccontato in un nostro recente articoli, nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne, Veronica Ursida ha ricevuto una splendida sorpresa. Seduta al centro dello studio perché chiamata in causa da Maria De Filippi, la bellissima dama romana ha ricevuto uno splendido mazzo di fiori. Ad inviarglieli, però, non è stato affatto Giovanni Longobardi, suo attuale corteggiatore con il quale ha iniziato una conoscenza, ma Luca. Ecco. È proprio per questo motivo che, da come si è potuto vedere in quelle brevi anticipazioni mostrate a fine puntate, Veronica è stata completamente presa di mira da Gianni Sperti e Tina Cipollari. Stando a quanto si è appreso dalle immagini, sembrerebbe che sia uscito fuori che Luca e la Ursida si siano già conosciuti durante una diretta social. E che, per questo motivo, abbiano già avuto modo di parlare. ‘Non ho detto questa cosa della diretta, perché forse ci ho parlato sei secondi forse due mesi fa’, ha detto la romana giustificando il suo gesto. Tuttavia, le parole di Veronica non sono valse a nulla. Perché, ad un certo momento, Gianni ha fatto una richiesta davvero inaspettata.

Quindi, dopo aver scoperto che Veronica e Luca abbiano già avuto modo di parlare tramite una diretta social, sia Gianni che Tina sono convinta che i due si siano già conosciuti. È proprio per questo motivo che, nonostante la parole della dama romana, l’opinionista pugliese ha fatto una richiesta davvero inaspettata: ‘Se posso, vorrei vedere il telefonino vostro: il tuo e quello di Luca’. Insomma, da questa anticipazione choc sembrerebbe proprio che la puntata odierna di Uomini e Donne sia davvero imperdibile.