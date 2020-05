Belen Rodriguez, spunta un retroscena sul riavvicinamento col marito Stefano De Martino: l’indiscrezione che non ti aspetteresti mai…

Belen Rodriguez sta facendo molto parlare di se nell’ultimo periodo, soprattutto per le sue questioni di cuore. La modella e showgirl da quando è arrivata nel Bel Paese ha fatto breccia nel cuore degli Italiani, con la sua bellezza e la sua solarità. Gli Italiani la adorano letteralmente e seguono ogni suo passo, specialmente ora con l’avvento dei social network. La showgirl è infatti particolarmente attiva su Instagram e condivide spesso i sui movimenti. Nell’ultimo periodo, con l’avvento del Coronavirus e il lockdown la donna si è dedicata alla famiglia e allo sport, praticandolo in casa e aiutando i suoi followers attraverso le dirette instagram. Ai più non è sfuggita la ritrovata complicità col marito Stefano De Martino, con cui si è sposata un po’ di anni fa e dal cui amore è nato il piccolo Santiago. Verso la fini della quarantena però qualcosa tra i due non deve essere andato come previsto e De Martino è sceso da solo a Napoli, complice anche la ripresa del lavoro a Made In Sud.

Belen Rodriguez, retroscena su Stefano: l’indiscrezione che non ti aspetteresti

Col passare dei giorni ai followers non è sfuggito che i due sembrano distanti, non solo fisicamente, ma anche sentimentalmente. La donna non si è mai espressa in passato circa le sue questioni sentimentali, ma nell’ultimo periodo si è vista costretta a farlo. Attraverso una Instagram tv, la Rodriguez ha spiegato di non stare passando un periodo molto semplice. In particolare ha riferito di essere un po’ triste ultimamente, motivo per cui starebbe trascorrendo più tempo coi fratelli, al fine di svagarsi. Stando a quanto riportato dal settimanale ‘Oggi’, la situazione tra lei e De Martino sarebbe abbastanza complicata. Il settimanale riferisce che i due avrebbero iniziato ad avere problemi prima della partenza dell’uomo per Napoli, con discussioni e incomprensioni, e che con la sua permanenza li sarebbero aumentati. In particolar modo, riferiscono: “Giovedì 21 maggio Stefano rientra a Milano e, anziché volare da Belen, va dritto a casa dei suoi genitori, ai bordi del quartiere Isola. Venerdì 22 non va a trovare la compagna. Sabato 23 fa un salto a casa, saluta Santiago, torna dai genitori, carica all’inverosimile la sua Mini e prende l’autostrada del Sole, direzione Napoli”.

Queste sono le parole utilizzate dal settimanale ‘Oggi’, che vedrebbe quindi una grande spaccata fra i due coniugi. Ovviamente per averne la certezza non possiamo fare altro che aspettare una dichiarazione dai diretti interessati che fino a questo momento non si sono esposti. Nel frattempo vi ricordiamo che a breve riprenderanno le riprese del format tanto amato dagli italiani ‘Made In sud’, in onda in prima serata su Rai Due. Invece per rivedere il video postato dalla showgirl argentina qualche giorno fa, vi consigliamo di cliccare QUI.