Uomini e Donne, Armando Incarnato: è successo dopo la sfuriata in studio, nel corso delle ultime puntata della trasmissione di Maria De Filippi.

Manca sempre meno alla fine di questa stagione di Uomini e Donne: l’ultima puntata della trasmissione di Maria De Filippi dovrebbe andare in onda il 9 giugno. Ma i punti di domanda, a questo punto, sono ancora tanti: chi sceglierà Giovanna e, soprattutto, come proseguirà la frequentazione tra Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore Nicola Vivarelli, alias Sirius? Staremo a vedere. Ma tra i protagonista assoluti del Trono Over c’è anche lui, Armando Incarnato, il cavaliere napoletano spesso al centro di polemiche in studio. Qualche giorno fa, una nuova bufera per lui. In puntata si è affrontato un argomento di cui, nei mesi scorsi, si è parlato molto sul web: Armando ha trascorso la quarantena con la sua ex? Il cavaliere smentisce, ma non solo: Armando perde letteralmente la pazienza, lasciando lo studio visibilmente alterato. Nella puntata successiva, il cavaliere chiede scusa per la reazione, in primis alla De Filippi. E, dopo la sfuriata, sul suo profilo social è apparso uno sfogo che non è passato inosservato.

Uomini e Donne, Armando Incarnato: arriva lo sfogo sui social dopo la sfuriata in puntata

“L’unica differenza tra me e te è che conosco la mia vita”. Inizia così lo sfogo che Armando Incarnato pubblica sul suo profilo Instagram, proprio poche ore dopo la messa in onda della puntata in cui perde le staffe. Qualche giorno fa, infatti, abbiamo visto il cavaliere del Trono Over uscire dallo studio, dopo l’accusa di avere un accordo con la sua ex fidanzata, con cui avrebbe ancora una relazione. Un dubbio che nasce da alcune foto postate dalla ragazza, durante la quarantena, mentre si trova proprio a casa di Armando. Quest’ultimo si giustifica, spiegando che si è trattato di un incontro di lavoro, e di non essere stato messo al corrente di quelle foto. Ma non tutti credono alle parole del cavaliere, in particolare Gianni Sperti, che sembra sostenere la tesi secondo cui tra Armando e la sua ex ci sia ancora qualcosa. E, per molti, il messaggio del cavaliere su Instagram potrebbe essere riferito proprio all’opinionista. “Spero soltanto che un giorno anche tu come gli altri ti possa ricredere sul mio conto”, scrive. Ecco il post completo:

“Non cambierò mai il mio modo di essere per piacere agli altri, sarò sempre schietto e sincero, anche a costo di sembrare non quello che loro vogliono”, scrive Armando nel suo post. Dove ribadisce che quanto detto in studio sono solo supposizioni ed illazioni. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda? Credete nella buona fede del cavaliere del Trono Over?