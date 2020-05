Laura Freddi torna a parlare di Paolo Bonolis: il commento sulla moglie Sonia Bruganelli non passa inosservato, ecco le sue dichiarazioni in un’intervista a Novella 2000.

Dopo la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, che l’ha vista posizionarsi al quinto posto, Laura Freddi si è un po’ allontanata dalle scene. Quando è terminata l’esperienza della casa più spiata d’Italia, infatti, la showgirl è rimasta incinta della sua prima figlia, Ginevra, nata il 3 gennaio del 2017. Una gioia incredibile per lei, che proprio durante l’esperienza al GF Vip aveva espresso tra le lacrime il desiderio di diventare mamma. Oggi Laura si occupa della sua piccola, e con lei il suo compagno Leonardo D’Amico. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, la showgirl ha parlato della sua esperienza come mamma e anche del suo lavoro, e non è mancato un riferimento al suo celebre ex Paolo Bonolis e a sua moglie Sonia Bruganelli: ecco cosa ha detto la Freddi su di loro.

Laura Freddi torna a parlare di Paolo Bonolis: il commento su Sonia Bruganelli, ecco le sue parole

Laura Freddi ha rilasciato un’intervista al settimanale Novella 2000, parlando della sua vita a 360 gradi, dal ruolo di mamma al lavoro, che dopo la nascita di Ginevra è passato in secondo piano per l’ex protagonista di ‘Non è la Rai’. Nel corso dell’intervista, Laura è tornata a parlare del suo ex Paolo Bonolis e della possibilità di lavorare con lui. Il conduttore di ‘Ciao Darwin’ ha recentemente dichiarato in una diretta Instagram che non avrebbe problemi a condurre un programma con la sua ex qualora se ne presentasse l’occasione, e Laura ha voluto ringraziarlo pubblicamente per le sue parole: “Io e Paolo siamo stati insieme tanto tempo fa e tra di noi c’è stima e affetto”, ha detto la Freddi, facendo poi un riferimento anche alla moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli: “La conosco, ma non posso dirmi sua amica”.

Infine, sulla possibilità di lavorare con Bonolis, la Freddi ha ribadito che non sarebbe un problema per lei, ma che per il momento sta bene in questa nuova vita, in cui al primo posto c’è la piccola Ginevra.