Uomini e Donne, Gemma e Nicola: “È vergognoso tutto ciò”, il duro attacco arriva proprio da lei, scopriamo di più.

Ammettiamolo, quella tra Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli ( Sirius) è una delle conoscenze più discusse della storia di Uomini e Donne! Si, perché la dama del Trono Over ha 70 anni e il marinaio 26. Una differenza d’età che per molti non può non rappresentare un ostacolo nel corso di una frequentazione. Tra gli scettici, in prima linea c’è l’opinionista Tina Cipollari, che non crede minimamente all’interesse di Nicola per Gemma. Ma, a quanto pare, Tina non è la sola a non vedere di buon occhio la ‘coppia’. A commentare la puntata di quest’oggi, attraverso Instagram, è stata proprio un’ex opinionista della trasmissione di Maria De Filippi, la bellissima Karina Cascella. La napoletana ha commentato la puntata nelle sue stories di Instagram e non le ha certo mandate a dire. Ecco cosa pensa di Gemma e Nicola.

Uomini e Donne, Gemma e Nicola: “È vergognoso tutto ciò”, il duro attacco di Karina Cascella

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sembrano sempre più intenzionati a portare avanti la loro conoscenza. Nonostante i giudizi non proprio positivi di gran parte dei telespettatori di Uomini e Donne. La differenza di età tra i due non sembra convincere molti. Tra questi, anche Karina Cascella, nota influencer ed opinionista. La bella napoletana sembra avere le idee molto chiare e , attraverso le sue instagram stories, commenta la conoscenza tra i due protagonisti di Uomini e Donne: “Ma come si fa a fingere così?”, dichiara la Cascella, riferendosi a Nicola. E aggiunge: “Ma quali emozioni Gemma, tu stai perdendo la testa! Ma basta, svegliati”. L’opinionista non ha dubbi: “Ma non è ridicolo che una donna di 70 anni e un ragazzo di 26 debbano star lì a litigare sulle telefonate? È vergognoso tutto ciò!”. Ed ecco alcune tra le stories postate da Karina:

Eh si, ve lo avevamo detto! Come sempre, Karina Cascella dimostra di non avere peli sulla lingua. L’opinionista registra anche alcune stories in cui tagga Nicola sul suo profilo, e manda un messaggio direttamente a lui:

“Lui disposto a tutto pur di stare dieci minuti in televisione. Volevo chiedergli se davvero lui pensa che siamo così stupidi da pensare che a lui piaccia veramente Gemma.”. Ma non è tutto, Karina ha anche una seconda domanda: “E se così fosse, perché non ci racconti cosa ti piace fisicamente di Gemma, cosa ti attrae di lei? Così per curiosità!”. Domande chiare e dirette, quelle di Karina. Come reagirà Nicola? Risponderà alle accuse dell’opinionista?