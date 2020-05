In una delle sue recenti Instagram Stories, Benedetta Rossi ha ripreso di nascosto suo marito Marco: è stato beccato proprio così.

Il suo profilo Instagram pullula di fotografie e di video divertenti. Sul suo canale social ufficiale, come raccontato in diversi nostri articoli, Benedetta Rossi non perde mai occasione di poter aggiornare e comunicare con i suoi numerosi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando, durante una passeggiata nel verde, ha voluto annunciare una splendida e clamorosa novità in arrivo. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. È un tranquillissimo venerdì pomeriggio quando la famosa food blogger decide di riprendere suo marito Marco di nascosto. Tra l’altro, sappiamo che il legame che c’e tra di loro è davvero speciale. Già in diverse occasioni, il buon Marco si è divertito a riprendere sua moglie a sua insaputa. Ma sapete com’è stato beccato? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme!

Benedetta Rossi riprende di nascosto suo marito: come è stato beccato Marco

Sul suo canale social ufficiale, Benedetta Rossi non perde mai occasione di poter condividere non soltanto ricette succulente e super gustose, ma anche divertenti siparietti con suo marito Marco, incredibili racconti sulla sua vita quotidiana e giornaliera ed, infine, aggiornamenti sullo stato di salute del suo cane Nuvola. Qualche ora fa, ad esempio, la famosissima food blogger ha voluto pubblicare delle immagini ‘inedite’ del suo simpaticissimo consorte. Il video pubblicato su Instagram, sappiatelo, è davvero divertente. E, soprattutto, è davvero imperdibile. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme:

Supponiamo, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, che Benedetta sia in soggiorno o, magari, in un’altra stanza, mentre suo marito Marco, dal canto suo, è in cucina mentre è davanti al pc. ‘Guardare Marco com’è concentrato quando sceglie la musica’, scrive la famosissima food blogger a corredo di questa divertente immagine di suo marito mentre lo riprende di nascosto. Insomma, un siparietto davvero incredibile tra marito e moglie. Che, così come tutti gli altri, non fa altro che evidenziare lo splendido rapporto che c’è tra di loro.

Avete mai visto sua mamma?

Come dicevamo precedentemente, sul suo canale social ufficiale, Benedetta non condivide soltanto gustose ricette, ma anche attimi che riguardano la sua vita quotidiana ed, ovviamente, anche la sua vita privata. Oltre ai numerosi siparietti con suo marito, nel giorno della Festa della Mamma, la Rossi ha voluto condividere uno scatto inedito della sua dolce madre. Voi l’avete mai vista?

Per ulteriori news su Benedetta Rossi –> clicca qui