Elenoire Casalegno splendida in costume: “Bagno di sole in terrazzo”, il post su Instagram non passa inosservato.

L’estate è ormai alle porte e, in attesa di andare al mare, in tanti approfittano del terrazzo per iniziare ad abbronzarsi. Se ieri vi abbiamo mostrato la splendida Chiara Ferragni e il suo floreale bikini, oggi è la volta di un’altra bellezza. Proprio sul suo profilo di Instagram, qualche ora fa, anche Elenoire Casalegno si mostra in costume, intenta a prendere un po’ di sole sul suo terrazzo, in attesa delle spiagge. La conduttrice sfoggia un fisico scultoreo e il post non poteva passare inosservato! Boom di likes per la Casalegno! Curiosi di vedere lo scatto? Ve lo mostriamo subito!

Elenoire Casalegno splendida in costume in terrazzo: il post su Instagram fa il boom di likes

“Per non arrivare impreparata, mi porto avanti. Un bagno di sole in terrazzo. Buon sabato soleggiato!”. Queste le parole con cui Elenoire Casalegno accompagna l’ultimo post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram. Un profilo seguito da ben 812 mila followers, ai quali la splendida conduttrice si è mostrata in costume. Un due pezzi total blak, che mette in risalto il fisico mozzafiato della conduttrice. In pochissimo tempo, lo scatto è stato invaso dai likes e dai commenti dei fan. “I prezzi degli appartamenti con vista sul suo terrazzo sono aumentati”, commenta ironicamente un follower. A cui non possiamo che dare ragione! Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! Elenoire ha lasciato senza parole i suoi fan ‘virtuali’ con l’ultima foto pubblicata sui social. Una pioggia di complimenti per la showgirl, che a 44 anni si mostra più in forma che mai. E voi, cosa aspettate a seguire la Casalegno sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!