Giulia De Lellis, ‘disavventura’ a cavallo: “Troppo agitato”, ecco il video imperdibile che l’influencer ha pubblicato su Instagram, con lei anche il fidanzato Andrea Damante.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono senza alcun dubbio la coppia del momento. I due si sono ritrovati dopo una lunga separazione, durante la quale l’influencer ha avuto due storie importanti, prima con il cantante Irama e poi con Andrea Iannone. Durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, la coppia si è ricongiunta e ha trascorso insieme la quarantena, prima di spostarsi a Milano per lavoro. Inutile dire che la notizia del ritorno di fiamma ha letteralmente fatto impazzire i milioni di fan dei due ex protagonisti di Uomini e Donne, che ora si ritrovano più che mai sotto i riflettori. Nonostante le tante stories in cui apparivano insieme, è solo di pochi giorni fa il primo scatto ufficiale di coppia che Giulia ha pubblicato sul suo profilo Instagram, mentre Andrea ha pubblicato poco fa la prima foto della sua fidanzata. I due oggi sono stati insieme a un maneggio e hanno vissuto una splendida avventura a cavallo, ma Giulia ha dovuto affrontare un piccolo ‘imprevisto’: ecco cos’è successo.

Giulia De Lellis, ‘disavventura’ a cavallo: “Troppo agitato”, ecco cos’è successo all’influencer, video imperdibile

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno deciso di trascorrere una giornata diversa dal solito e si sono recati a Cassano D’Adda, una località in provincia di Milano che regala un bellissimo contatto con la natura. Giulia e Andrea hanno vissuto questo sabato all’insegna del verde e hanno deciso di condividere una splendida avventura facendo una passeggiata a cavallo. Un’esperienza davvero bella e divertente per i due innamorati, che come sempre hanno documentato ogni momento della loro giornata sui social, riprendendosi anche mentre erano in sella ai loro bellissimi cavalli. I video e le foto della coppia sono davvero imperdibili e mostrano tutta la loro felicità, ma soprattutto la loro grande complicità. Andrea si è complimentato più volte con la fidanzata per il suo look da ‘cowgirl’, e Giulia è sembrata molto a suo agio. Ma l’ex corteggiatrice ha dovuto anche affrontare un piccolo imprevisto. Mentre nelle prime foto è seduta su un cavallo marrone, infatti, nel video successivo passeggia su un cavallo bianco. E’ lei stessa a spiegare il motivo di questo cambiamento nelle storie Instagram.

A quanto pare il primo cavallo scelto per Giulia era ‘troppo agitato’, come scrive l’influencer nella didscalia del video. “Bravissimo lui”, aggiunge poi Giulia parlando del suo nuovo destriero.