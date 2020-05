Uomini e Donne, grande novità per la trasmissione di Maria De Filippi: accadrà la prossima settimana.

Manca sempre meno alla fine di questa stagione di Uomini e Donne. L’ultima puntata della trasmissione di Maria De Filippi dovrebbe andare in onda il 9 Giugno. A partire dal 10 giugno, la trasmissione sarà sostituita da una nuova soap con protagonista Can Yaman, dal titolo Daydreamer Le Ali del sogno. Ma anche se manca poco, sono ancora tanti gli interrogativi irrisolti a Uomini e Donne. Oltre a scoprire come proseguirà la discussa conoscenza tra Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore Nicola Vivarelli, c’è da capire chi sarà la scelta della tronista Giovanna Abate, divisa tra Sammy e l’Alchimista ( Davide Basolo). Ma non è tutto: nella clip di anticipazioni postata su Witty Tv, si scopre che nella prossima puntata torneranno in studio anche Enzo e Pamela del Trono Over. Nuovo riavvicinamento in vista? Staremo a vedere. Ma è proprio attraverso la clip di Witty che è possibile notare un’altra novità. Che accadrà proprio la prossima settimana. Scopriamo di cosa si tratta.

Uomini e Donne, grande novità: la trasmissione farà una pausa e tornerà in onda il 3 giugno

Ormai ci siamo: Uomini e Donne sta per andare in vacanza. Manca sempre meno all’ultima puntata della trasmissione, che con ogni probabilità sarà trasmessa il 9 giugno. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire come andranno a finire le complicate vicende dei protagonisti del Trono Over e Classico. Gemma continuerà a conoscere il giovane Sirius? E chi conquisterà il cuore di Giovanna? Per scoprirlo però dovremo aspettare ancora qualche giorno. Prima, c’è una novità, che riguarda la messa in onda nella prossima settimana. Cosa accadrà? Ebbene, come si evince sul sito di Witty tv, Uomini e Donne si prenderà una breve pausa. La prossima puntata del programma infatti è prevista per mercoledì 3 giugno. Maria De Filippi e company si fermano per due giorni, in occasione della festività del 2 giugno, per poi tornare in onda mercoledì. Nel ‘ponte’, Uomini e Donne dovrebbe essere sostituito da alcuni film. Ecco uno screen delle anticipazioni postate sul sito Witty Tv:

Come si può leggere, le prossime anticipazioni riguardano la puntata del 3 giugno. Ma niente paura, si tratta solo di una piccola pausa: Uomini e Donne tornerà col botto, con quelle che saranno le ultime puntate di questa stagione. Pronti per il gran finale? Noi non vediamo l’ora! Appuntamento a mercoledì 3 giugno alle ore 14.45, su Canale 5!