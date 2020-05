Mara Venier aggiorna i fan dopo la caduta: “Una bella frattura al piede”, lo scatto sui social non passa inosservato.

Una puntata non semplice, quella di oggi di Domenica In per Mara Venier. La conduttrice veneta ha deciso di andare in onda nonostante l’incidente avuto poco prima della diretta. Mara è caduta dalle scale e ha condotto l’intera puntata della trasmissione con la gamba tesa e il piede fasciato. Una puntata emozionante per la Venier, che negli ultimi minuti non è riuscita a trattenere la commozione, nel ringraziare gli autori e la sua squadra. E poco fa, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, la conduttrice ha aggiornato il suo pubblico sulle sue condizioni. “Una bella frattura al piede”, scrive Mara nella didascalia al post, in cui mostra proprio la gamba infortunata. Diamo un’occhiata.

Mara Venier aggiorna i fan dopo la caduta con un nuovo post su Instagram: “Una bella frattura al piede”

Spiacevole imprevisto per Mara Venier, proprio poco prima della diretta di quest’oggi di Domenica In. La conduttrice è caduta dalle scale procurandosi una frattura al piede. Nonostante questo, la Venier non ha mollato la conduzione di Domenica In, posizionando la gamba tesa per tutta la durata della puntata. Ecco il post pubblicato su Instagram poco prima dell’inizio della diretta:

E, dopo la puntata, Mara ha avuto la conferma che si tratta proprio di una frattura al piede. Poco fa, un nuovo post su Instagram, dove annuncia l’esito della radiografia e mostra ai followers il piede infortunato. Ecco lo scatto:

Una pioggia di likes e messaggi di affetto ha invaso i post della Venier. Anche tantissimi volti noti hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla conduttrice: da Caterina Balivo a Achille Lauro, da Antonella Clerici a Elisabetta Gregoraci. Insomma, tutti dispiaciuti per l’infortunio della Zia Mara, alla quale mandiamo un fortissimo abbraccio, augurandole non una velocissima guarigione.