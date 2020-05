Mara Venier prima della diretta di Domenica In è stata vittima di uno spiacevole incidente: la conduttrice Rai è caduta per le scale prima di raggiungere negli studi!

Oggi, domenica 31 maggio, Mara Venier è tornata su Rai Uno con il suo Domenica In. Tanti ospiti in collegamento Skype direttamente dalle loro case: il primo è Massimo Ranieri, il famoso cantante napoletano che insieme alla ‘Zia Mara’ ha ripercorso la sua vita privata e la sua fantastica carriera. Purtroppo la Venier non è proprio nel mood giusto oggi: sui social ha mostrato a tutti uno spiacevole imprevisto di cui è stata vittima questa mattina. Ecco cosa è successo alla conduttrice televisiva.

Mara Venier, spiacevole imprevisto: incidente prima della diretta

Mara Venier ha cominciato pochi minuti fa con il suo Domenica In, lo show di intrattenimento che riempie la domenica degli italiani. Tanti ospiti e tante chiacchiere nel programma condotto da una delle regine della tv italiana. Purtroppo, questa mattina la Venier è stata vittima di un incidente: è caduta dalle scale prima di arrivare negli studi Rai. Si trova ora con il piede fasciato dolorante: ha mostrato ai suoi fan ed al suo pubblico in che condizioni sta andando in onda. Sotto il tavolo ha il piede poggiato, il dolore è davvero forte. Ecco il post:

“Ci provo andare in onda ….sono caduta dalle scale alle stamattina per venire qua ….penso frattura al piede ..una botta in testa!!! Subito dopo domenica in radiografia” scrive la conduttrice su Instagram. Ha ricevuto tantissimi messaggi sotto al post social, molti dei quali sono di personaggi famosi come quello di Elisabetta Gregoraci che scrive ‘No amore mi spiace tanto‘. Per fortuna la Zia Mara ama così tanto il suo lavoro che resiste a tutto pur di regalare intrattenimento ai suoi telespettatori. Dopo il programma andrà direttamente in ospedale per fare una radiografia al piede. Alcuni fan scrivono che forse avrebbe dovuto fare immediatamente un controllo, un utente infatti scrive: “Noooo tesoro. Dovevi andare subito per il controllo. Avremo capito tutti che oggi non andavi in onda“. Il piede di Mara dovrà attendere qualche ora per avere una diagnosi ed una eventuale cura: per ora la Zia prova a distrarsi con i suoi ospiti.

Siamo ormai quasi alle battute d’arresto della stagione di Domenica In, ma gli autori già pensano al prossimo anno: tornerà a settembre con una novità. Sembrerebbe che la conduttrice televisiva non voglia essere più da sola nello studio televisivo: ovvero ha intenzione di ‘sperimentare’ una conduzione corale per regalare, oltre alle interviste, anche intrattenimento musicale.