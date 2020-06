Le Donatella, la giornata inizia con un brutto imprevisto vicino casa: “Siamo state offese e insultate”, il racconto di quanto accaduto alle dj

Le Donatella nel corso degli ultimi anni hanno dato prova di essere due ragazze davvero in gamba, soprattutto con la loro partecipazione all’Isola dei Famosi qualche anno fa. Nell’ultimo periodo la famiglia si è potuta finalmente riunire, dopo il periodo trascorso lontani a causa della quarantena. In particolar modo le due gemelle Giulia e Silvia sono molto legate e come hanno spesso dichiarato è stato davvero duro trascorrere questi mesi separate, ma ovviamente hanno rispettato le regole aspettando il momento giusto per potersi riabbracciare. Adesso che la data del parto è vicina, fervono i preparativi, affinché sia tutto pronto per il grande evento. In particolare, pare proprio che manchino pochi giorni al parto e le sorelle non stiano proprio più nella pelle. Attualmente le ragazze stanno spostando alcuni pacchi proprio per accogliere al meglio la piccola Nicole e tra una visita e un trasloco, hanno però dovuto fare i conti con un brutto imprevisto.

Le Donatella, brutto imprevisto vicino casa: “Siamo state offese e insultate

Stamattina le ragazze sono state accolte vicino casa da un gruppo di odiatori, che hanno reso il loro buongiorno un po’ ballerino. In particolare, Silvia ha raccontato di aver parcheggiato temporaneamente la macchina vicino il portone di casa, per potervi caricare degli scatoloni molto ingombranti, come si può notare dalle Instagram Stories delle ragazze e sono state offese e insultate, ma non è tutto! Le persone in questione avrebbero iniziato anche a prendersela con l’auto delle due donne che sono apparse nelle storie piuttosto basite da quanto accaduto poco prima. Silvia ha inoltre sottolineato come la macchina fosse stata parcheggiata in quel modo non solo temporaneamente, ma solo perché lei è ovviamente in dolce attese e non potrebbe fare grandi sforzi. In particolare le due ragazze hanno riferito attraverso le storie: “Buongiorno ragazze, la giornata è iniziata un po’ ballerina, nel senso che eravamo carichissime e felicissima. Stavamo uscendo di casa, siamo state offese, ingiuriate… Solo e unicamente perché avevamo parcheggiato la macchina un pelo più vicino al portone di casa, perché dovevamo caricare due, tre cose io sono in dolce attesa. Abbiamo cercato di sorvolare anche se le offese sono state talmente tante che ora non me le ricordo neanche e va bene, così anzi no, non va bene così…

Quindi ricordatevi di non offendere mai le persone, in generale qualsiasi esse siano e non prendetevela neanche con gli oggetti, in questo caso la nostra macchina e va bene però siamo più che positive”. Insomma offese gratuite che nessuno dovrebbe mai ricevere.