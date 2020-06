Serena Enardu su Barbara D’Urso: “Lì dentro non ci metterò mai piede”, parole dure sui social.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Serena Enardu, che nella casa più spiata della tv è entrata per raggiungere e riconquistare Pago. Missione compiuta per la bella sarda: la coppia sembrava aver ritrovato la felicità dopo l’esperienza nel reality. Qualche settimana fa, però, qualcosa è nuovamente cambiato: i due si sono lasciati e ad annunciarlo è stato proprio Serena, attraverso un post su Instagram. Ad oggi, la situazione non sembra cambiare: Pago e Serena procedono con le loro vite, sostenuti dall’affetto dei fan, anche se separati. Ed è proprio con i fan di Instagram che, poco fa, Serena ha voluto condividere una diretta, in cui ha chiacchierato con i suoi followers, rispondendo ad alcune domande e curiosità. E, tra le tante cose, la Enardu ha parlato anche di Barbara D’Urso. Le sue parole non sono passate inosservate: scopriamo cosa ha dichiarato.

Serena Enardu, parole forti su Barbara D’Urso: “Lì dentro non ci metterò mai piede”

Serena Enardu, si sa, non è una che le manda a dire. La bellissima sarda, in tutte le sue esperienze in tv, ha dimostrato di essere una donna forte, determinata e soprattutto senza peli sulla lingue. E lo ha confermato anche nella diretta che poco fa ha tenuto su Instagram, in compagnia dei suoi numerosi followers. La Enardu si è concessa una chiacchierata con i fan, ai quali ha confermato la rottura con Pago: “Ci rassegneremo noi, vi dovete rassegnare pure voi.” Ma, tra gli argomenti della diretta, è spuntata anche la parentesi ‘Barbara D’Urso’. “Come mai non ti ha chiamato la D’Urso?”, chiede un followers, e la risposta di Serena non si fa attendere: “La mia agenzia sa che io dalla D’Urso non ci metterò mai piede. Non so neanche se mi hanno invitato oppure no, ma una cosa è certa: lì dentro non ci metterei mai piede.” Parole forti quelle di Serena, che spiega di essere interessata ad esperienze per la sua vita, ma non a sedersi in uno salotto per difendersi su quello che fa. “Questo posso farlo qui, se la signora D’Urso vuole posso invitarla anche sul mo profilo Instagram, se mi deve fare delle domande. Non c’è bisogno di prendere un aereo e sedermi lì, non mi interessa”.

Serena aggiunge: “Ho avuto molto piacere di andare a Verissimo perché la Toffanin ci ha fatto un’intervista per sapere delle cose, ma non ci ha messo nelle condizioni di dover rispondere a degli imbecilli.” Serena spiega che sarebbe disposta ad andare ospite in altre trasmissioni, se vuol dire doversi raccontare, ma ribadisce: “Non vado a fare il mercato del pesce dalla D’Urso, non ci andrò mai. Non mi piace proprio.” E voi, cosa pensate delle dichiarazioni di Serena Enardu?