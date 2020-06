Blackout Tuesday, ecco il significato della foto nera che stanno pubblicando tutti sul web.

Oggi 2 giugno, è il Blackout Tuesday: i cittadini americani protestano per la violenta morte di George Floyd, avvenuta dopo che un poliziotto si è inginocchiato sul suo collo. Oggi è la giornata in cui l’industria musicale e tutti gli artisti del mondo si fermano per dire ‘no’ al razzismo. Tutti i personaggi noti, cantanti, attorti, artisti, stanno pubblicando sul proprio profilo social un immagine nera con l’hastag: #theshowmustbepaused #blackouttuesday. Sono tantissimi gli artisti che hanno aderito a quest’iniziativa che consiste nel fermarsi per 24 ore per solidarietà al 46enne afroamericano ucciso durante un fermo di polizia. E’ un segno di protesta per riflettere su quanto sta accadendo negli Stati Uniti d’America.

Blackout Tuesday, il significato della foto nera e tutti i vip che l’hanno postata

Aziende musicali, artisti, attori, tutto il mondo dei VIP e non solo hanno aderito al Blackout Tuesday: questa è una forma di protesta contro il razzismo e di solidarietà per George Floyd, l’afroamericano ucciso da un agente della polizia di Minneapolis che si è inginocchiato sul suo collo per alcuni minuti. Cinema, musica e danza stanno oscurando i propri profili social con immagini nere: artisti famosi in tutto il mondo hanno aderito all’iniziativa. La Warner, Sony, Universal e Columbia sono le grandi etichette che hanno deciso di partecipare. Anche Rihanna, Robbie Williams, Radiohead, Eminem, Cara Delevigne, Natalie Portman, e tantissimi altri personaggi famosi in tutto il mondo hanno pubblicato un post nero con l’hastag: “#theshowmustbepaused e #blackouttuesday“.

“È un messaggio di solidarietà verso la comunità afroamericana e quelli che negli Usa stanno combattendo l’ingiustizia sociale” si legge in rete: anche il mondo dello sport ha aderito all’iniziativa. L’NBA, i suoi protagonisti e molti calciatori hanno pubblicato un post nero. Artisti italiani come Tommaso Paradiso, Marco Mengoni, Emma Marrone, Salvatore Esposito e tanti altri hanno pubblicato un’immagine nera sul loro profilo Instagram.