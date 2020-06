Federico Russo dei Cesaroni: come è diventato oggi? Un cambiamento incredibile per l’attore ormai 22enne pronto a debuttare su Netflix.

Interpretava Mimmo nella serie tv I Cesaroni, ma oggi Federico Russo è totalmente cambiato. Da ragazzino è diventato uomo ed è pronto a interpretare una nuova serie su Netflix intitolata Curon. Federico oggi è cambiato ed è diventato una star che spopola tra le più giovani. Un successo destinato a crescere non appena potremo godere di questo nuovo telefilm. La data di uscita è il 10 giugno, ma sbirciando sul suo profilo social possiamo vedere i cambiamenti di Federico Russo.

Di cosa parla Curon?

Oggi Federico ha 22 anni e dopo il debutto con Incantesimo nel 2004 e il successo con i Cesaroni ha continuato la sua carriera da attore arrivando tra pochi giorni su Netflix con la serie Curon. Federico Russo, l’attore dei Cesaroni arriva su Netflix in Curon. Si tratta di una serie tutta italiana, girata in Alto Adige, ma ricca di misteri come il miglior film thriller americano che abbiate mai visto. Un drama home made che racconta di Anna tornata a Curon, la sua città d’origine, insieme ai gemelli Mauro e Daria. Un evento però porterà ad uno sconvolgimento totale della loro vita. Una sparizione che porterà Mauro e Daria a cimentarsi con indagini e realtà che non avrebbero mai immaginato di poter vivere e anche solo vedere per la prima volta.

Il trailer di Curon con protagonista Federico Russo

Come è diventato oggi Federico?

La serie è attesissima, come del resto l’interpretazione di Federico Russo in Curon. Tutti vogliono vedere come è cambiato e come sta oggi. Le anticipazioni in tal senso però ce le dà Instagram. Qui Federico è molto attivo e tiene compagnia ai suoi fan che lo premiano con moltissimi like e foto pazzesche.

Del bambino dei Cesaroni abbiamo solo più un ricordo, oggi Russo è un uomo di 22 anni che sicuramente darà del filo da torcere a tutti i più belli del web.