Elga Enardu difende la sorella Serena e lancia una frecciata a Pago: le parole della gemella non passano inosservate.

Al centro del gossip italiano ci sono di nuovo loro: Pago e Serena Enardu si sono lasciati e questa volta sembra esser davvero ufficiale. Il cantante ha rilasciato un’intervista al settimana Chi nella quale ha rivelato di aver scoperto conversazioni ed audio scambiati tra l’ex tronista ed Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island. Serena è subito intervenuta attraverso il suo canale Instagram e si è scagliata contro il suo, ormai ex, fidanzato, dopo le parole lette sul settimanale. Parole pesanti quelle della sarda che lo accusa di non esser stato sincero nel rivelare il vero motivo per cui ‘l’ha sbattuto fuori casa’: ma qual è la verità? Intanto, Elga Enardu, la sorella gemella dell’ex tronista, commenta sui social quanto sta accadendo: una frase su Instagram è una chiara frecciata al suo ex cognato. Ecco cosa ha scritto.

Pago e Serena Enardu, rottura totale: la frecciata di Elga non passa inosservata

Tra Pago e Serena è finita: la storia d’amore tra l’ex tronista ed il cantante, dopo aver a lungo fatto parlare tra Temptation Island ed il Grande Fratello VIP, è giunta al capolinea. Il motivo è un tradimento? Pago ha dichiarato questo in un’intervista mentre Serena l’ha accusato di non esser stato sincero e che le sue parole sono solo un mezzo per sponsorizzare il suo libro. Per ora continuano a conoscerla solo loro la vera versione dei fatti: sul web l’argomento fa discutere.

Elga Enardu si è espressa sulla vicenda con un post più che diretto? “L’uva è acerba, l’uva è bugiarda, l’uva è pu….a, l’uva è finta, l’uva è brutta, l’uva è truccata. Firmato: la volpe che non ci arriva” scrive la sorella gemella di Serena e queste parole sembrano esser una chiara ‘frecciata’ al suo ex cognato. Ecco il post:

Tanti i commenti al post: gli utenti Instagram e fan dell’ex coppia hanno commentato l’accaduto. “Scusa Elga, capisco che difenderai sempre e comunque tua sorella. Ma forse non faceva meglio a dire tutta la verità ?”, “Concordo in pieno…. la volpe stavolta ha esagerato…senza parole…”, “Serena è vera!!! Ha sempre detto la verità chi ha giocato è Lui in una maniera viscida e mi fermo qui” sono alcuni dei pensieri dei follower della Enardu.