Sara Affi Fella, decide di optare per un meraviglioso cambio di look: la foto dell’influencer su Instagram fa impazzire i fan, vediamola insieme

Sara Affi Fella è stata certamente tra le grandi protagoniste delle scorse edizioni del Trono classico di Uomini e Donne. Arrivata sul trono di Uomini e Donne dopo la sua esperienza a Temptation Island, Sara Affi Fella fece un percorso abbastanza lungo e tortuoso, scegliendo a fine trono il dj Luigi Mastroianni. La sua esperienza si rivelò poi essere una presa in giro, e da allora se ne sono dette di ogni sul suo conto. Adesso però sono passati alcuni anni e la donna si è fatta conoscere per quello che è, chiedendo scusa e mostrando la sua nuova vita alle persone che poi hanno iniziato a seguirla nuovamente sui social. Da allora l’influencer si è fatta seguire da un terapeuta come essa stessa ha dichiarato e ha iniziato una nuova vita. La ragazza ha iniziato una relazione con calciatore Francesco Fedato, con cui vive da un annetto circa e con cui aspetta un figlio.

Sara Affi Fella, meraviglioso cambio di look: la foto fa impazzire i fan

Attualmente la ragazza sta trascorrendo questi ultimi mesi di gravidanza col compagno nel Lazio, complice anche la quarantena. Qualche giorno fa ha raccontato a tutti i propri followers l’emozione provata dopo la scoperta di essere incinta e come sta procedendo la gestazione. Dopo il video pubblicato, la ragazza ha anche riferito di essere andata a fare un esame molto particolare, accompagnata da Francesco, chiamata Strutturale. L’esame in particolare serve a studiare tutte le strutture del feto per accertarsi che sia tutto apposto. Adesso che la gravidanza procede senza intoppi, la donna ha deciso di dedicare del tempo a se stessa, andando dal parrucchiere per un nuovo cambio di look. Per chi non lo sapesse, la Affi Fella è una grandissima cliente dell’hair stylist Marco Pisani, famoso per le sue meravigliose extension.

Il professionista purtroppo non si trova in Lazio e la donna, non potendosi muovere al momento, si è fatta consigliare una collaboratrice dell’uomo per poter essere comunque in buone mani. Dalle foto che ha pubblicato sul suo account ufficiale Instagram si può benissimo vedere il bellissimo lavoro fatto dalla collaboratrice di Pisani. La chioma foltissima e schiarita, dona particolarmente alla Affi Fella, che si ritiene decisamente soddisfatta del risultato.