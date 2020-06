Serena Enardu non gradisce quanto accaduto a Uomini e Donne oggi 4 giugno, quando Parpiglia ha ‘interrogato’ Alessandro. Ecco lo sfogo furioso dell’ex tronista.

Al centro del gossip italiano torna di nuovo la storia di Pago e Serena Enardu. Dopo la clamorosa rottura a Temptation Island VIP, i due sono tornati insieme nella casa del Grande Fratello VIP. Negli ultimi giorni i due hanno chiuso, sembra definitivamente, la loro storia che ritorna sulla bocca di tutti. Il motivo della rottura l’ha reso noto il cantante al settimanale Chi: Serena gli avrebbe mentito sul rapporto con Alessandro Graziani. Pago ha trovato conversazioni tra l’ex tronista ed il giovane ex tentatore, attualmente uno dei protagonisti di Uomini e Donne. E proprio oggi, 4 giugno, Gabriele Parpiglia ha fatto il suo ingresso nello studio di Maria de Filippi per parlare a quattr’occhi con il pallanuotista. Serena non ha gradito affatto quanto accaduto e sui social ha commentato con parole forti: ecco lo sfogo.

Serena Enardu furiosa dopo Uomini e Donne: “Malati di mente”

“Povero Alessandro, mi dispiace. Ti chiedo scusa da subito per aver dovuto subire questo polverone“: inizia così lo sfogo di Serena Enardu su Instagram dopo la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 4 giugno, che ha visto nel finale il confronto tra Gabriele Parpiglia e Alessandro Graziani. Il giovane pallanuotista sarebbe il motivo per il quale Serena e Pago si sono lasciati: il corteggiatore ci ha tenuto a sottolineare nello studio di Uomini e Donne che lui e l’ex tronista non si sentono più da gennaio, quando si sono scambiati un breve messaggio prima che la Enardu entrasse nella casa del Grande Fratello VIP per tornare tra le braccia del suo, ormai ex, compagno.

Serena non ha affatto gradito l’ingresso di Parpiglia a Uomini e Donne ed ha commentato l’accaduto sul suo account Instagram con parole forti. “Ma io veramente…va beh, basta! Una cosa la voglio dire: in tutto questo periodo ho sempre pensato che la cosa peggiore fosse l’ignoranza. Oggi forse sono i visionari, i cantastorie, sono quelli che si convincono. La verità è che ci sono persone che si convincono di cose, te le attribuiscono e le fanno pagare. C’è da aver paura di queste persone più che dell’ignoranza… dei malati di mente!” sono le parole dell’ex tronista. Ci sarà un ulteriore seguito? Vedremo!