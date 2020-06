Amici Speciali, splendido annuncio di Stash: il regalo di Maria De Filippi in diretta, ecco cos’è successo nel dettaglio, momento emozionante.

L’ultima puntata di Amici Speciali è cominciata in modo davvero emozionante e unico. Subito dopo l’ingresso della giuria e dei finalisti Irama, Umberto, Alessio e Michele Bravi, la gara è entrata subito nel vivo. I primi due a sfidarsi sono stati Umberto e Alessio, i due ballerini di questa finale, che hanno potuto scegliere due tra i concorrenti eliminati la scorsa settimana per farli gareggiare con sé. Umberto ha scelto Alberto Urso e Andres Muller, mentre Alessio ha scelto Giordana Angi e i The Kolors. Il gruppo di origine napoletana ha rifiutato il posto da finalista, cedendolo a Umberto Gaudino, e ha avuto subito la possibilità di esibirsi in questa finale. Dopo aver annunciato la modalità della gara, Maria De Filippi ha chiesto a Stash di alzarsi e mettersi al centro del palco e ha annunciato una splendida notizia che lo riguarda, facendogli anche un regalo: ecco cos’è successo nel dettaglio in questo emozionante momento.

Amici Speciali, splendido annucio di Stash: il regalo inaspettato di Maria De Filippi, ecco cos’è successo in diretta

Durante la diretta di Amici Speciali è avvenuto un momento davvero emozionante. Stash dei The Kolors è stato chiamato al centro dello studio da Maria De Filippi. La conduttrice ha indossato un paio di guanti e ha tirato fuori una scatolina, dicendo di avere un regalo per il cantante: “Non è perché hai rinunciato alla Finale”, ha detto scherzosamente la De Filippi, che ha poi tirato fuori dalla scatolina una splendida catenina d’oro, con un ciondolo a forma di orsetto, facendo emozionare in modo particolare Stash. Il motivo è che il cantante napoletano sta per diventare papà. Ad annnunciarlo è stata proprio MAria De Filippi, che ha mostrato in diretta un breve filmato inviatole dal cantante, in cui si vede l’ecografia, con tanto di battito cardiaco del nascituro. “E’ tutto assurdo, in senso positivo”, ha risposto Stash, che ha rigraziato la conduttrice per il regalo visibilmente emozionato.

La settimana scorsa la conduttrice aveva detto a Stash che c’era un segreto tra di loro, una cosa bellissima che il cantante aveva fatto. Ecco, questa sera ha svelato di cosa si trattava. Stash sta per diventare papà e la notizia è davvero splendida, perché regala vita in un momento difficile come quello che tutti stiamo vivendo.