Sara Affi Fella incinta, svelato il sesso del bebè: l’annuncio su Instagram emoziona i fan dell’ex tronista, ecco tutti i dettagli della splendida novità.

Sara Affi Fella ha annunciato qualche mese fa di aspettare un bambino dal suo compagno, il calciatore Francesco Fedato. I due convivono già da tempo e hanno deciso di allargare la famiglia. Inutile dire che entrambi sono al settimo cielo per questa splendida novità. L’ex tronista di Uomini e Donne, il cui percorso è stato tra i più discussi della storia del programma, sta condividendo ogni passaggio della sua gravidanza con i suoi tantissimi fan. Sempre molto presente e attiva sui social, Sara aggiorna quotidianamente il suo profilo Instagram da quasi 900mila followers e in questi mesi ha mostrato più volte il suo splendido pancione, facendo spesso dolci dediche al bebè che porta in grembo e raccontando ai fan le sue visite dal ginecologo, ma anche i propositi per il futuro, come quello di non voler mostrare il bambino sui social dopo la nascita. Insomma, tutta la vita di Sara e del suo fidanzato ruota intorno a questo nuovo arrivo che sta per concretizzarsi. Poco fa l’ex tronista ha anche svelato il sesso del nascituro e lo ha fatto attraverso un emozionante post su Instagram: ecco tutti i dettagli.

Sara Affi Fella incinta, svelato finalmente il sesso del bebé: ecco l’emozionante annuncio dell’ex tronista su Instagram

Sara Affi Fella e Francesco Fedato aspettano il loro primo figlio e sono davvero al settimo cielo per questa splendida novità che li attende. In questi primi mesi di gravidanza, l’ex tronista ha condiviso con i suoi fan ogni emozione, comprese anche le paure e le ansie, ma soprattutto la sua enorme e indescrivibile gioia per il fatto che presto diventerà mamma. Il passato ormai è alle spalle per la bella influencer, che oggi si gode la felicità insieme al suo compagno e al piccolo che sta per nascere. Pochissimi minuti fa l’ex tronista ha svelato i suoi fan il sesso del nascituro. Lei e il suo fidanzato hanno organizzato un piccolo evento, con un allestimento per metà rosa e per metà azzurro. Alla fine, poi, hanno acceso un fumogeno di colore azzurro, annunciando così al popolo di Instagram di aspettare un maschietto.

“Sei l’amore della nostra vita! Ti stiamo aspettando! Sbrigati”, ha scritto la tronista nella didascalia del post, aggiungendo alle sue parole un cuoricino e il tag per il suo compagno, anche lui visibilmente emozionato. Non ci resta ora che aspettare per scoprire che nome la coppia deciderà di dare al piccolo!